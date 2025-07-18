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18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

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18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 липня – Всесвітній день слухання
фото: depositphotos.com

Сьогодні не можна відмовляти у допомозі тим, хто її потребує

18 липня відзначається Всесвітній день слухання, Міжнародний день Нельсона Мандели та День народження «Тетріса». Віряни вшановують пам’ять святих мучеників Якинта й Еміліяна.

Всесвітній день слухання

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Це щорічна глобальна подія, яка відзначається 18 липня. День присвячений розумінню світу та природного середовища, суспільств і культур через практику слухання та польових записів. Це день, коли варто заспокоїтися, «відкрити вуха» і вивчати звукові ландшафти. Цей день проводить World Listening Project – неприбуткова організація, що займається дослідженням акустичної екології, дисципліни, яка вивчає взаємовідносини між людиною і світом природи, опосередковані звуком.

Міжнародний день Нельсона Мандели

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Нельсон Мандела – той, кому вдалося подолати апартеїд (расова дискримінація), захисник прав і свобод, політичний в’язень, миротворець.

У період існування апартеїду був одним із найвідоміших активістів у боротьбі за права людини, за що 26 років провів у в'язниці. В 1990 році правозахисника звільнили з ув'язнення, а в 1993-му нагородили Нобелівською премією миру.

Через рік, навесні 1994 року, відбулися перші у Південній Африці загальні вибори із наданням повних виборчих прав усім мешканцям багатонаціональної країни. За їхніми результатами Нельсон Мандела став президентом ПАР – і першою темношкірою людиною, яка обійняла цю посаду.

Мандела був і залишається одним з найбільших моральних лідерів нашого часу і доказом того, що навіть одна людина здатна подолати несправедливість у великих масштабах. На знак визнання вкладу Нельсона Мандели в боротьбу за мир та загальнолюдські цінності, ООН встановила Міжнародний день Нельсона Мандели, який світ щороку відзначає 18 липня.

День народження «Тетріса»

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Щорічно 18 липня День народження відзначає «Тетріс», бо саме цього дня у 1985 році було випущено електронну версію відомої комп’ютерної гри. Винахідник «Тетріса» – вчений на ім’я Олексій Пажитнов. Вперше світ побачив гру 6 червня 1984 року.

«Тетріс» – це головоломка, що побудована на основі «тетраміно» (геометричні фігури, які складаються з чотирьох квадратів).

Яке сьогодні релігійне свято

18 липня у церковному календарі – день пам’яті святих мучеників Якинта й Еміліяна.

Святий Якинт жив у ІІ столітті, був молодим придворним імператора Траяна. Якинт був таємним християнином, що призвело до його арешту і мук після того, як він відмовився брати участь у язичницьких обрядах. Під час святкування ідолів Якинт не захотів принести їм жертву, за що був ув'язнений і позбавлений їжі. Він помер від голоду, залишаючись вірним своїй вірі до кінця.

Святий Еміліян жив у IV столітті і був римським воїном в Доростолі (сучасна Болгарія). Під час правління імператора Юліана Відступника, Еміліян був ревним християнином. 362 року, коли Юліан відновив переслідування християн, Еміліян відмовився поклонятися язичницьким богам. Він був викритий і заарештований. Його катували і зрештою спалили на вогнищі.

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Що не можна робити цього дня

  • Забороняється лихословити, лаятися, сваритися.
  • Не можна відмовляти у допомозі тим, хто її потребує.
  • Не варто переїдати, тому що це призведе до фінансових труднощів.

Народні прикмети

  • Якщо кусаються мухи, то чекайте на негоду.
  • На нижніх гілках берези з'явилися жовті листочки – осінь прийде пізно і буде теплою.
  • На верхівці ялини з'явилися шишки – до пізньої зими.
  • Спекотний день – до холодного грудня.

Пам’ятні події 18 липня

  • 64 – У Римі здійнялася «Велика пожежа», яка не вщухала протягом тижня й знищила практично весь (10 з 14 кварталів) Рим (згорів навіть імператорський палац).
  • 1672 – У розпалі міжусобної боротьби в час Руїни відбулася битва під Четвертинівкою, сили Дорошенка перемогли Ханенка.
  • 1870 – Перший Ватиканський собор майже одностайно ухвалив Першу догматичну конституцію «Про церкву Христову».
  • 1878 – Шведський полярний дослідник Адольф Ерік Норденшельд першим пройшов північним шляхом з Атлантичного океану в Тихий.
  • 1898 – П'єр і Марія Кюрі представили в Паризьку Академію доповідь про те, що, окрім урану, існують і інші радіоактивні елементи.
  • 1936 – У Радянському Союзі почався перший турнір за Кубок СРСР з футболу.
  • 1946 – Відновлено в еміграції Спілку української молоді.
  • 1947 – Король Великої Британії Георг VI підписав закон про незалежність Британської Індії.
  • 1968 – Засновано компанію «Intel».
  • 1972 – Звинувативши СРСР у зриві графіка постачання озброєння, єгипетський президент Анвар Садат поставив вивести з країни 20 тисяч радянських військових «радників».
  • 1995 – Біля стін Софійського собору в Києві поховано українського Патріарха Володимира.
  • 2023 – «Вояджер-2» обігнав «Піонера-10» за віддаленістю від Сонця і став 2-м після «Вояджера-1».

Іменини

День ангела сьогодні святкують Василь, Гавриїл, Геннадій, Григорій, Теодор, Федір, Уляна, Юліана.

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Теги: церква свята релігія Україна традиції свято

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