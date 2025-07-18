У Південній Кореї рибалки зловили тунець вартістю $1,9 млн і повернули рибу до моря

Після вилову понад 1300 блакитних тунців рибалки з округу Йондок були змушені викинути рибу через міжнародне зобов'язання

Рибалки з Південної Кореї зловили тунця вартістю $1,9 млн, але змушені були повернути його в море через річний ліміт на улов. Про це пише «Главком» із посиланням на South China Morning Post.

Понад 1,3 тис. особин блакитного тунця загальною вагою близько 100 т випадково потрапили до сіток рибалок у провінції Йодок, які вони розставили для лову скумбрії та кальмарів. Великі тунці сягали 1,5 м у довжину і були вагою близько 150 кг кожен.

Однак квота, яка становить 35 т, була перевищена майже втричі. Рибалкам довелося викинути весь свій улов, оскільки їхній округ вже виконав річний ліміт вилову блакитного тунця. Якби рибалки залишили рибу, їм загрожувало б штраф позбавлення волі до двох років або штраф.

«Після досягнення квоти будь-який рибалка, якого спіймають на продажу або вивезенні на берег блакитного тунця, може бути покараний ув'язненням на строк до двох років або штрафом у розмірі 20 мільйонів вон ($14,5 тис.) згідно із Законом про рибальство», – йдеться у матеріалі.

На початку січня на першому новорічному аукціоні на рибному ринку Тойосу в Токіо блакитний тунець масою 276 кг було продано за 207 млн ієн ($1,3 млн за тодішнім курсом). За даними уряду Токіо, це другий за величиною показник із 1999 року.

Ліміт для рибальства було встановлено Комісією з рибальства Західної та Центральної частини Тихого океану – органом, що складається з 26 членів, що охоплює різні континенти – для захисту виду, який класифікується як вразливий через надмірний вилов риби. Країнам з морськими кордонами надається квота, яка потім розподіляється між їхніми місцевими регіонами. З ліміту вилову блакитного тунця провінції Північний Кьонсан у 110 тонн (121 тонна) на 2025 рік, округу Йондок було виділено лише 35 тонн.

У липні 2022 року понад 1000 мертвих тунців викинуло на пляж у Йондоку після того, як місцеві рибалки скинули їх через квоту. Вилов блакитного тунця біля східного узбережжя Південної Кореї зріс з трохи більше 3 тонн (3,3 тонни) у 2020 році до майже 164 тонн (180 тонн) минулого року, оскільки підвищення температури моря, спричинене зміною клімату, приваблює цих субтропічних риб.

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