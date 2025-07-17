Путін дав Героя Росії Герою України

Диктатор Путін посмертно присвоїв Героя Росії українцю Олексію Бересту

Російський диктатор Володимир Путін посмертно присвоїв звання Героя Росії Олексію Бересту — офіцеру, який у травні 1945 року брав участь у водруженні Прапора Перемоги над Рейхстагом. Указ опубліковано під номером 0001202507170023. Це рішення прийнято через майже два десятиліття після того, як Україна вже визнала його подвиг, присвоївши Бересту звання Героя України у 2005 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ Путіна.

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Олексій Берест, уродженець Сумщини, був ключовою фігурою в операції з водруження Червоного Прапора над поверженим Рейхстагом. Як заявили на сайті «Бессмертного полка», він ішов першим, прикривав знаменосців і керував боєм усередині будівлі, коли есесівці підпалили Рейхстаг і намагалися вирватися з оточення. Попри поранення, Берест продовжував битися, утримуючи позиції.

В офіційній радянській історіографії довгий час зазначалося, що Прапор Перемоги встановили лише сержанти Михайло Єгоров і Мелітон Кантарія. Однак, за даними воєнних істориків та ветеранів, роль Олексія Береста була значно більшою, і її тривалий час приховували. Зокрема, у протокольному документі тих років «Боевая характеристика знамени», підписаному командувачем військами 3-ї ударної армії, генерал-полковником Кузнєцовим, зазначено: «Відважні воїни комуніст лейтенант Берест, комсомолець сержант Єгоров і безпартійний молодший сержант Кантарія встановили знамено над будівлею німецького парламенту».

Отже, 30 квітня о 14:25 саме лейтенант Берест Олексій Прокопович та сержанти М. Єгоров і М. Кантарія підняли над Рейхстагом Прапор Перемоги.

Після війни Олексій Берест повернувся до мирного життя, працював на заводах. Він загинув у 1970 році, рятуючи дитину, яка впала на рейки.

У 2005 році Україна вже визнала подвиг Береста, посмертно присвоївши йому звання Героя України. Тепер, майже через 80 років після завершення війни, Росія також офіційно відзначила його героїзм, присвоївши звання Героя Росії «за мужність, відвагу і самовідданість», проявлені в боротьбі з фашизмом.

Нагадаємо, державна дума РФ ухвалила поправки, які забороняють позбавляти громадянства Росії мешканців окупованих територій України, яких Москва включила до своєї конституції. Водночас, ці ж поправки значно розширюють перелік злочинів, за які можна втратити набуте російське громадянство.