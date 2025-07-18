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Росіян поселили біля військової бази в Єгипті: море під забороною, а за прогулянку до пляжу – стріляють

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Найбільше обурення у громадян країни-терористки викликав заборонений доступ до моря
фото: соціальні мережі

Замість очікуваного відпочинку з видом на море росіяни спостерігають за життям єгипетських військових просто з балкона

Російські туристи, які прибули на відпочинок до єгипетського Шарм-еш-Шейха, опинилися в незвичній ситуації. Їх поселили в п’ятизірковий готель Stella Di Mare Beach Hotel & Spa, що розташований у безпосередній близькості до місцевої військової бази. За словами самих відпочивальників, жоден туроператор не попередив їх про таке сусідство, повідомляє «Главком» із посиланням на SHOT.

Замість очікуваного відпочинку з видом на море гості спостерігають за життям єгипетських військових просто з балкона. Додаткові «враження» забезпечує рота військових, яку щоранку піднімають о сьомій. А під час навчань на полігоні готель здригається від гулу пострілів.

Найбільше обурення у громадян країни-терористки викликав заборонений доступ до моря. Пляж, розташований за 700 м. від бази, перебуває під посиленою охороною. Туристів попередили: якщо вони наважаться підійти до води, їх можуть прийняти за диверсантів і відкрити вогонь – щонайменше в повітря. Море патрулює військовий катер, який стежить, аби жоден відпочивальник не наблизився до закритої зони. Через це росіянам доводиться шукати інші пляжі для купання.

Раніше ми писали, що попри міжнародну ізоляцію й репутацію однієї з найбільш небезпечних країн світу, Афганістан стає все популярнішим серед туристів-авантюристів. Зараз у країну їдуть не лише одинаки, а й організовані групи, завдяки зусиллям талібської влади, яка взяла курс на розвиток туристичної галузі. Про це пише «Главком» із посиланням на The Independent.

Заступник міністра туризму талібського уряду Кудратулла Джамал наголосив, що Афганістан «хоче приймати туристів з інших країн і взаємодіяти з ними». Він зазначив, що туризм вже приносить значний дохід і допомагає ширше розподіляти кошти серед населення, ніж інші галузі економіки.

Нагадаємо, Москва офіційно визнала Ісламський Емірат Афганістан. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ТАСС.

Як стало відомо, рішення визнати Афганістан було ухвалено диктатором Росії Володимиром Путіним на пропозицію міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Наголошується, що такий крок показує прагнення Москви налагоджувати діалог.

Теги: Египет росіяни відпочинок пляжі

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