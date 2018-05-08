У США опублікували список вимог до Ірану

Трамп оголосив про вихід із ядерної угоди з Іраном

США вимагають від Ірану припинити підтримку терористів і екстремістів. Про це повідомляється на сайті адміністрації американського президента. «Іран ніколи не повинен розробляти ядерну зброю, іранський режим має також ніколи не розробляти міжконтинентальні балістичні ракети, припинити розробку ракет, здатних нести ядерну зброю і зупинити



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Білий дім опублікував список вимог США до Ірану

Трамп оголосив про вихід із ядерної угоди з Іраном

США вимагають від Ірану припинити підтримку терористів і екстремістів. Про це повідомляється на сайті адміністрації американського президента.

«Іран ніколи не повинен розробляти ядерну зброю, іранський режим має також ніколи не розробляти міжконтинентальні балістичні ракети, припинити розробку ракет, здатних нести ядерну зброю і зупинити передачу ракетних технологій іншим сторонам», - йдеться в повідомленні.

Крім того, в США вимагають від Ірану припинити підтримку терористів і екстремістів; покінчити з метою знищити Ізраїль; припинити загрози свободі навігації, особливо в Перській затоці та Червоному морі; припинити ескалацію конфлікту в Ємені і дестабілізацію регіону. Іран також повинен припинити кібератаки проти США і союзників; припинити тяжкі порушення прав людини; припинити несправедливе утримання під вартою іноземців, зокрема громадян США.

Раніше, президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати вийдуть з угоди щодо іранської ядерної програми і відновлять санкції проти Ірану.

Нагадаємо, укладена влітку 2015 року угода передбачає дозвіл на мирне використання Іраном атомної енергетики в обмін на обіцянку Тегерана не розробляти атомну зброю. Іран з одного боку та США, Німеччина, Франція, Великобританія, Росія та Китай - з іншого, домовилися, що Тегеран суттєво обмежить свою атомну програму в обмін на скасування економічних санкцій. Від виходу з угоди Трампа наполегливо відраджують країни Заходу, зокрема Німеччина та Франція.

Наприкінці квітня ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль має «нові і переконливі докази» того, що Іран приховував свої ядерні амбіції. Між тим Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) неодноразово заявляло у своїх щоквартальних звітах, що Іран не збагачував уран вище допустимого рівня.

Ізраїль перевів війська в стан підвищеної боєготовності через активність Ірану в Сирії.