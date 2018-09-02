У США померла зірка серіалу «Санта-Барбара»



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Акторську кар'єру Браун завершила в 2004 році

У США померла актриса Сьюзен Браун, їй було 86 років. Про це повідомляє Hollywood Reporter з посиланням на її колег.

Про смерть актриси повідомив Франк Валентіні, виконавчий продюсер серіалу «Головний госпіталь», в якому Браун почали зніматися в 1977 році.

Браун також відома за ролями в таких мильних операх, як «Санта-Барбара» і «Як обертається світ». У «Санта-Барбарі» актриса зіграла Джанет Лейн, мати Вікторії Лейн.

Акторську кар'єру Браун завершила в 2004 році, останній раз знявшись у серіалі «Головний госпіталь».