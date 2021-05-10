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    У США повідомили, куди прямувало перехоплене судно з російською зброєю

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    Виявлена на борту судна зброя була схожа на інші партії, заборонені для хуситів - У США повідомили, куди прямувало перехоплене судно з російською зброєю
    Виявлена на борту судна зброя була схожа на інші партії, заборонені для хуситів
    Фото: U.S. Navy Photo

    Розслідування ВМС США засвідчило, що судно прибуло з Ірану

    Корабель без розпізнавальних знаків з російською та китайською зброєю на борту, перехоплений ВМС США в Аравійському морі, очевидно, прямував до Ємену для підтримки повстанців-хуситів в країні. Про це повідомив представник Міністерства оборони США, передає AP

    Розслідування ВМС засвідчило, що судно прибуло з Ірану – попри те, що з 2015 року Радбез ООН запровадив ембарго на поставки зброї хуситам. Місія Ірану при ООН не одразу відповіла на запит про коментар, однак зазначається, що в минулому Тегеран заперечував передачу повстанцям зброї.

    Представник міністерства оборони США заявив, що виявлена на борту судна зброя була схожа на інші партії, заборонені для хуситів.

    Нагадаємо, війна в Ємені почалася у вересні 2014 року, коли хусити захопили столицю країни Сану.

    Саудівська Аравія разом з ОАЕ та іншими країнами вступила у війну разом з міжнародно визнаним урядом Ємену в березні 2015 року. Натомість Іран підтримав хуситів.

    В результаті війни загинули близько 130 тисяч людей, зокрема більше 13 тисяч мирних жителів.

    Вчора стало відомо, що в Аравійському морі крейсер США вилучив партію зброї російського і китайського виробництва з судна без розпізнавальних знаків.


    Теги: США зброя Іран війна ембарго корабель розслідування
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