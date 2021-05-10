У США повідомили, куди прямувало перехоплене судно з російською зброєю

Виявлена на борту судна зброя була схожа на інші партії, заборонені для хуситів

Розслідування ВМС США засвідчило, що судно прибуло з Ірану

Корабель без розпізнавальних знаків з російською та китайською зброєю на борту, перехоплений ВМС США в Аравійському морі, очевидно, прямував до Ємену для підтримки повстанців-хуситів в країні. Про це повідомив представник Міністерства оборони США, передає AP

Розслідування ВМС засвідчило, що судно прибуло з Ірану – попри те, що з 2015 року Радбез ООН запровадив ембарго на поставки зброї хуситам. Місія Ірану при ООН не одразу відповіла на запит про коментар, однак зазначається, що в минулому Тегеран заперечував передачу повстанцям зброї.

Представник міністерства оборони США заявив, що виявлена на борту судна зброя була схожа на інші партії, заборонені для хуситів.

Нагадаємо, війна в Ємені почалася у вересні 2014 року, коли хусити захопили столицю країни Сану.

Саудівська Аравія разом з ОАЕ та іншими країнами вступила у війну разом з міжнародно визнаним урядом Ємену в березні 2015 року. Натомість Іран підтримав хуситів.

В результаті війни загинули близько 130 тисяч людей, зокрема більше 13 тисяч мирних жителів.

Вчора стало відомо, що в Аравійському морі крейсер США вилучив партію зброї російського і китайського виробництва з судна без розпізнавальних знаків.