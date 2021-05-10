У США оголосили надзвичайний стан через кібератаку на паливний трубопровід

Компанія стала жертвою вірусу-шифрувальника DarkSide, і хакери «тримають в заручниках» її дані

Уряд США оголосив надзвичайний стан після того, як найбільший трубопровід в країні призупинив роботу через кібератаку. Про це повідомляє пресслужба Міністерства транспорту США.

У п'ятницю, 7 травня, одна з найбільших компаній США з транспортування нафтопереробної продукції, Colonial Pipeline, змушена була призупинити роботу всіх трубопроводів через кібератаку. Компанія стала жертвою вірусу-шифрувальника DarkSide, і хакери «тримають в заручниках» її дані.

За прогнозами американських аналітиків, тривала зупинка трубопроводу за п'ять-шість днів може призвести до дефіциту палива і стрибка цін на бензин на значній території США – від Алабами до округу Колумбія.

Як пише FT, інцидент також може викликати нове зростання імпорту нафтопродуктів до США після десятиліття стрімкого зростання внутрішнього видобутку.

Надзвичайний стан знімає обмеження на транспортування палива і дозволяє доставляти нафтопродукти танкерами до Нью-Йорка, але, за даними BBC, це все одно не відповідатиме пропускній здатності трубопроводу.

Угруповання DarkSide працює за схемою «вимагач як послуга» (RaaS), рекламуючи свій вірус в даркнеті. Його використовують переважно для атак на великі корпоративні мережі. Він шифрує дані, а потім вимагає в постраждалих компаній викуп. Якщо жертви відмовляються платити, учасники DarkSide публікують викрадені дані на своєму сайті в даркнеті.

В Colonial Pipeline не повідомили, чи сплатили викуп.