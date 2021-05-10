Хакери з Росії можуть стояти за атакою на паливну компанію США
За атакою може стояти група хакерів під назвою DarkSide
Раніше з'явилася інформація, що за атакою може стояти група хакерів, які називають себе DarkSide За відомостями ЗМІ, вона походить з Росії. При цьому, на думку джерел телекомпанії, що входять до неї хакери не здійснюють атаки в російськомовних країнах.
Водночас Росія відкидає звинувачення з боку США в кібератаки.
У п'ятницю, 7 травня, одна з найбільших компаній США з транспортування нафтопереробної продукції, Colonial Pipeline, змушена була призупинити роботу всіх трубопроводів через кібератаку. Компанія стала жертвою вірусу-шифрувальника DarkSide, і хакери «тримають в заручниках» її дані.
За прогнозами американських аналітиків, тривала зупинка трубопроводу за п'ять-шість днів може призвести до дефіциту палива і стрибка цін на бензин на значній території США – від Алабами до округу Колумбія.
Як пише FT, інцидент також може викликати нове зростання імпорту нафтопродуктів до США після десятиліття стрімкого зростання внутрішнього видобутку.