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    Хакери з Росії можуть стояти за атакою на паливну компанію США

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    Хакери з Росії можуть стояти за атакою на паливну компанію США

    За атакою може стояти група хакерів під назвою DarkSide

    Хакери, які атакували найбільшу американську трубопровідну компанію Colonial Pipeline, можуть бути пов'язані з Росією. Про це заявила CNN з посиланням на джерела з-поміж колишніх співробітників адміністрації США, що працювали в сфері кібербезпеки.

    Раніше з'явилася інформація, що за атакою може стояти група хакерів, які називають себе DarkSide За відомостями ЗМІ, вона походить з Росії. При цьому, на думку джерел телекомпанії, що входять до неї хакери не здійснюють атаки в російськомовних країнах.

    Водночас Росія відкидає звинувачення з боку США в кібератаки.

    У п'ятницю, 7 травня, одна з найбільших компаній США з транспортування нафтопереробної продукції, Colonial Pipeline, змушена була призупинити роботу всіх трубопроводів через кібератаку. Компанія стала жертвою вірусу-шифрувальника DarkSide, і хакери «тримають в заручниках» її дані.

    За прогнозами американських аналітиків, тривала зупинка трубопроводу за п'ять-шість днів може призвести до дефіциту палива і стрибка цін на бензин на значній території США – від Алабами до округу Колумбія.

    Як пише FT, інцидент також може викликати нове зростання імпорту нафтопродуктів до США після десятиліття стрімкого зростання внутрішнього видобутку.

    Теги: Росія США Колумбія
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