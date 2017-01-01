У США презентували електромобіль за 10 тисяч доларів

На одному заряді електрокар проїжджає до 160 км

На автомобільному шоу в США стартап Ampere Motor представив прототип електрородстера під назвою «1». Про це пише e-move. Був представлений триколісний електромобіль, який, як заявляє розробник, є ідеальним транспортним засобом для міських поїздок або подорожей у вихідні дні. Машина все ще знаходиться на стадії прототипу, але в



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На одному заряді електрокар проїжджає до 160 км

На автомобільному шоу в США стартап Ampere Motor представив прототип електрородстера під назвою «1». Про це пише e-move.

Був представлений триколісний електромобіль, який, як заявляє розробник, є ідеальним транспортним засобом для міських поїздок або подорожей у вихідні дні.

Машина все ще знаходиться на стадії прототипу, але в компанії запевняють, що до запуску в серію вона готова на 80%. З огляду на ситуацію, не дивно, що деталі вкрай обмежені.

В основі дітища Ampere Motor лежить трубчастий каркас, а за рух електромобіля відповідає невеликий електромотор. На одному заряді машина проїжджає до 160 км.

Серед інших технічних тонкощів - підвіска на подвійних поперечних важелях, а також «трансмісія з конічною кевларовою стрічкою».

У Ampere заявляють, що родстер буде коштувати всього 9,9 тис. доларів. Старт продажів намічений на наступний рік. Попереднє замовлення вже можна залишити зараз, заплативши 200 доларів.