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    У Словаччині розбився винищувач МіГ-29

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    У Словаччині розбився винищувач МіГ-29

    Причиною катастрофи міг стати брак палива в баках МіГ-29

    Винищувач МіГ-29 ВПС Словаччини розбився в суботу поблизу міста Злате Моравце в Нітрянском краї на заході країни.

    Про це поінформувала представниця міністерства оборони республіки Данка Цапакова, слова якої наводить Словацьке радіо.

    «Поблизу міста Злате Моравце розбився МіГ-29. Пілот катапультувався»,— зазначила вона.

    Літак розбився в суботу ввечері під час тренувального польоту, який проходив в парі з іншим МіГ-29. Другий винищувач приземлився. На місце НП прямує міністр оборони Словаччини Петер Гайдош.

    Зазначається, що пілот зміг вижити.

    «Можу повідомити, що пілот вижив», — зазначила Цапакова. 

    Згідно з попередньою інформацією, причиною катастрофи міг стати брак палива в баках МіГ-29.

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