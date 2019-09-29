У Словаччині розбився винищувач МіГ-29



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Причиною катастрофи міг стати брак палива в баках МіГ-29

Винищувач МіГ-29 ВПС Словаччини розбився в суботу поблизу міста Злате Моравце в Нітрянском краї на заході країни.

Про це поінформувала представниця міністерства оборони республіки Данка Цапакова, слова якої наводить Словацьке радіо.

«Поблизу міста Злате Моравце розбився МіГ-29. Пілот катапультувався»,— зазначила вона.

Літак розбився в суботу ввечері під час тренувального польоту, який проходив в парі з іншим МіГ-29. Другий винищувач приземлився. На місце НП прямує міністр оборони Словаччини Петер Гайдош.

Зазначається, що пілот зміг вижити.

«Можу повідомити, що пілот вижив», — зазначила Цапакова.

Згідно з попередньою інформацією, причиною катастрофи міг стати брак палива в баках МіГ-29.