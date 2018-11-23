У США сталась стрілянина в житловому будинку, загинули троє людей



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Стрілянина в США сталась у День подяки Фото: journalgazette.net

Серед загиблих - двоє чоловіків та одна жінка

Троє людей загинули під час стрілянини в житловому будинку в місті Форт-Уейн, штат Індіана (США). Про це повідомляє телеканал NBC.

Як зазначає поліція, всього в результаті стрілянини в День подяки постраждали п'ять осіб. Четверо поранених офіцери виявили всередині будинку, ще одного - у дворі.

Троє постраждалих померли до прибуття лікарів. Інших у критичному стані відвезли в лікарню. Серед загиблих - двоє чоловіків та одна жінка.

Інформацію про можливого підозрюваного поліція не повідомляє. Також наразі невідомі подробиці інциденту. Триває слідство.

Нагадаємо, 22 листопада в результаті стрілянини в одному з торгових центрів міста Гувер, штат Алабама (США) загинула одна людина, ще четверо отримали поранення. Як повідомляється, стрілок був ліквідований поліцейськими.