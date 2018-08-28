У США стався вибух газу поблизу статуї Свободи: евакуйовано 3,4 тисячі осіб
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Причиною вибуху стала помилка будівельників
Близько 3,4 тисячі осіб були евакуйовані з острова Свободи в Нью-Йорку, де знаходиться статуя Свободи,через вибух трьох балонів з пропаном.
Про це повідомив телеканал ABC з посиланням на службу нацпарків США.
Займання, імовірно, виникло через помилку будівельників, один із них отримав опік. До теперішнього часу вогонь загасили.
У службі пожежної охорони підкреслили, що ситуація була надзвичайно небезпечною, зокрема, з тієї причини, що під час вибуху балони могло розірвати на безліч металевих осколків.
У зв’язку з тим, що сталося розпочато розслідування.
До теперішнього моменту пожежу ліквідовано, острів і статуя Свободи знову відкриті для відвідування, повідомляє телеканал.