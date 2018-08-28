У США стався вибух газу поблизу статуї Свободи: евакуйовано 3,4 тисячі осіб

Причиною вибуху стала помилка будівельників

Близько 3,4 тисячі осіб були евакуйовані з острова Свободи в Нью-Йорку, де знаходиться статуя Свободи,через вибух трьох балонів з пропаном.

Про це повідомив телеканал ABC з посиланням на службу нацпарків США.

Займання, імовірно, виникло через помилку будівельників, один із них отримав опік. До теперішнього часу вогонь загасили.

У службі пожежної охорони підкреслили, що ситуація була надзвичайно небезпечною, зокрема, з тієї причини, що під час вибуху балони могло розірвати на безліч металевих осколків.

У зв’язку з тим, що сталося розпочато розслідування.

До теперішнього моменту пожежу ліквідовано, острів і статуя Свободи знову відкриті для відвідування, повідомляє телеканал.