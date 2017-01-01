У США стався вибух на газопроводі: є жертви
- Сьогодні, 12:53
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Трактор під час роботи в полі випадково зачепив трубу газопроводу
У північній частині американського штату Іллінойс стався вибух на газопроводі, унаслідок чого загинуло двоє осіб, ще двоє отримали поранення.
Про це повідомляє NBC Chicago з посиланням на чиновників.
«Дві людини загинули, ще дві інших були госпіталізовані у вівторок після того, як сільськогосподарське обладнання зачепило лінію природного газу на півночі штату Іллінойс», - йдеться у повідомленні.
За попередніми даними слідства, інцидент стався після того, як один з двох тракторів під час роботи в полі випадково зачепив трубу газопроводу. На місце події прибула поліція, співробітники пожежної служби та медики.
Зазначається, що вибух стався в околицях міста Начуса за 152 км на захід від Чикаго.
Джерело: Укрінформ