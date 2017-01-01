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    У США стався вибух на газопроводі: є жертви

    Трактор під час роботи в полі випадково зачепив трубу газопроводу
    У північній частині американського штату Іллінойс стався вибух на газопроводі, унаслідок чого загинуло двоє осіб, ще двоє отримали поранення. Про це повідомляє NBC Chicago з посиланням на чиновників.  «Дві людини загинули, ще дві інших були госпіталізовані у вівторок після того, як сільськогосподарське обладнання зачепило
    • Сьогодні, 12:53
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    Вибух на газопроводі на півночі штату Іллінойс
    Вибух на газопроводі на півночі штату Іллінойс

    Трактор під час роботи в полі випадково зачепив трубу газопроводу

    У північній частині американського штату Іллінойс стався вибух на газопроводі, унаслідок чого загинуло двоє осіб, ще двоє отримали поранення.

    Про це повідомляє NBC Chicago з посиланням на чиновників. 

    «Дві людини загинули, ще дві інших були госпіталізовані у вівторок після того, як сільськогосподарське обладнання зачепило лінію природного газу на півночі штату Іллінойс», - йдеться у повідомленні.

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    За попередніми даними слідства, інцидент стався після того, як один з двох тракторів під час роботи в полі випадково зачепив трубу газопроводу. На місце події прибула поліція, співробітники пожежної служби та медики.

    Зазначається, що вибух стався в околицях міста Начуса за 152 км на захід від Чикаго.

    Джерело: Укрінформ

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