У США стався вибух на газопроводі: є жертви

Трактор під час роботи в полі випадково зачепив трубу газопроводу

У північній частині американського штату Іллінойс стався вибух на газопроводі, унаслідок чого загинуло двоє осіб, ще двоє отримали поранення. Про це повідомляє NBC Chicago з посиланням на чиновників. «Дві людини загинули, ще дві інших були госпіталізовані у вівторок після того, як сільськогосподарське обладнання зачепило



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Вибух на газопроводі на півночі штату Іллінойс

Трактор під час роботи в полі випадково зачепив трубу газопроводу

У північній частині американського штату Іллінойс стався вибух на газопроводі, унаслідок чого загинуло двоє осіб, ще двоє отримали поранення.

Про це повідомляє NBC Chicago з посиланням на чиновників.

«Дві людини загинули, ще дві інших були госпіталізовані у вівторок після того, як сільськогосподарське обладнання зачепило лінію природного газу на півночі штату Іллінойс», - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними слідства, інцидент стався після того, як один з двох тракторів під час роботи в полі випадково зачепив трубу газопроводу. На місце події прибула поліція, співробітники пожежної служби та медики.

Зазначається, що вибух стався в околицях міста Начуса за 152 км на захід від Чикаго.

Джерело: Укрінформ