У США стихійне лихо вкрало історичну будівлю і занесло до Канади

Кілька канадців тепер перешкоджають поверненню будівлі на батьківщину

Історичну будівлю біля Музею копченого оселедця в штаті Мен, США, віднесло вітром та течією до канадського острова Кампобелло Вона наполовину затоплена і її намагаються повернути на батьківщину, передає Bangor Daily News. Споруду затопило водою під час шторму 4 січня та віднесло течією до острова по той бік американо-канадського кордону.