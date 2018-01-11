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    У США стихійне лихо вкрало історичну будівлю і занесло до Канади

    Кілька канадців тепер перешкоджають поверненню будівлі на батьківщину
    Історичну будівлю біля Музею копченого оселедця в штаті Мен, США, віднесло вітром та течією до канадського острова Кампобелло Вона наполовину затоплена і її намагаються повернути на батьківщину, передає Bangor Daily News. Споруду затопило водою під час шторму 4 січня та віднесло течією до острова по той бік американо-канадського кордону.
    • Сьогодні, 15:40
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    Photo Craig McCaslin | BDN
    Photo Craig McCaslin | BDN

    Кілька канадців тепер перешкоджають поверненню будівлі на батьківщину

    Історичну будівлю біля Музею копченого оселедця в штаті Мен, США, віднесло вітром та течією до канадського острова Кампобелло

    Вона наполовину затоплена і її намагаються повернути на батьківщину, передає Bangor Daily News.

    Споруду затопило водою під час шторму 4 січня та віднесло течією до острова по той бік американо-канадського кордону.

    Будівля входила до Національного реєстру історичних місць США.

    Кілька хитрих канадців вже заявили свої права на нічию знахідку і тепер, посилаючись на канадські закони, перешкоджають її поверненню на батьківщину.

    США
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