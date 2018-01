У США стихійне лихо вкрало історичну будівлю і занесло до Канади

Кілька канадців тепер перешкоджають поверненню будівлі на батьківщину

Історичну будівлю біля Музею копченого оселедця в штаті Мен, США, віднесло вітром та течією до канадського острова Кампобелло

Вона наполовину затоплена і її намагаються повернути на батьківщину, передає Bangor Daily News.

Споруду затопило водою під час шторму 4 січня та віднесло течією до острова по той бік американо-канадського кордону.

Scavengers now threaten Lubec landmark swept to Canadian island by blizzard https://t.co/ZF5GlLk2wz via @bangordailynews