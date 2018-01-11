У США стихійне лихо вкрало історичну будівлю і занесло до Канади
- Сьогодні, 15:40
-
Розсилка
Photo Craig McCaslin | BDN
Кілька канадців тепер перешкоджають поверненню будівлі на батьківщину
Історичну будівлю біля Музею копченого оселедця в штаті Мен, США, віднесло вітром та течією до канадського острова Кампобелло
Вона наполовину затоплена і її намагаються повернути на батьківщину, передає Bangor Daily News.
Споруду затопило водою під час шторму 4 січня та віднесло течією до острова по той бік американо-канадського кордону.
Scavengers now threaten Lubec landmark swept to Canadian island by blizzard https://t.co/ZF5GlLk2wz via @bangordailynews— Nick Sambides Jr. (@NickSam2BDN) 11 січня 2018 р.
Будівля входила до Національного реєстру історичних місць США.
Кілька хитрих канадців вже заявили свої права на нічию знахідку і тепер, посилаючись на канадські закони, перешкоджають її поверненню на батьківщину.