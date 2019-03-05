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    У США закликали українських нардепів скасувати недоторканність

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    <span>Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Марі Йованович</span> - У США закликали українських нардепів скасувати недоторканність
    Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Марі Йованович
    Фото: Twitter

    Марі Йованович упевнена, депутати не мають права користуватися імунітетом від кримінального переслідування та не мають права на зловживання

    Українські можновладці, які продовжують користуватися імунітетом від кримінального переслідування, мають якнайшвидше проголосувати за скасування недоторканості. Про це заявила Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Марі Йованович у Києві під час заходу з нагоди п'ятої річниці створення Українського кризового медіацентру, передає УНН.

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    «В Україні чи не протягом десятиліть обговорюється, що члени парламенту, які продовжують користуватися імунітетом від кримінального переслідування у ситуаціях, коли вважають, що мають право на зловживання, повинні проголосувати, аби скасувати цю недоторканність для наступної Ради», − заявила Йованович.

    Нагадаємо, 20 вересня 2018 року Верховна Рада України схвалила проект постанови 7203/П1 про подальшу роботу над законопроектом про внесення змін до Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України.

    Як повідомлялось, кандидат у президенти, голова партії «РУХ +380» Роман Безсмертний заявив, що виступає за зняття недоторканості не тільки щодо народних депутатів, президента, а й суддів, бо це «одного поля ягоди».

    «Це абсолютно правильне рішення. Імунітет не має бути захистом від злочинних незаконних дій», - вважає Безсмертний.

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