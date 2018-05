У США затопило Еллікотт-Сіті: опубліковано шокуюче відео

У місті Еллікотт-Сіті сталася сильна повінь

У штаті Меріленд (США) через сильні дощі оголосили режим надзвичайного стану у зв'язку з затопленням у місті Еллікотт.

Про це повідомляє ABC.

Як наголошується, потоп був викликаний сильними дощами в регіоні. Губернатор американського штату Меріленд Ларрі Хоган оголосив про введення режиму надзвичайного стану.

Так, після сильних дощів вода затопила Еллікотт-Сіті в штаті Меріленд, в якому в 2016 році сталася сильна повінь. За даними екстрених служб, вода піднялася вище рівня першого поверху.

DEVELOPING: Flash flooding, water rescues reported in Maryland as heavy rain soaks much of the state. https://t.co/CfWjWkGHWA



Video shows water rushing down Main Street in Ellicott City, just outside Baltimore. It's the same street devastated by flash flooding in July 2016. pic.twitter.com/b3DMOcVswi