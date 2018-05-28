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    У США затопило Еллікотт-Сіті: опубліковано шокуюче відео

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    <span>У місті Еллікотт-Сіті сталася сильна повінь</span> - У США затопило Еллікотт-Сіті: опубліковано шокуюче відео
    У місті Еллікотт-Сіті сталася сильна повінь

    У місті Еллікотт-Сіті сталася сильна повінь

    У штаті Меріленд (США) через сильні дощі оголосили режим надзвичайного стану у зв'язку з затопленням у місті Еллікотт.

    Про це повідомляє ABC.

    Як наголошується, потоп був викликаний сильними дощами в регіоні. Губернатор американського штату Меріленд Ларрі Хоган оголосив про введення режиму надзвичайного стану.

    Так, після сильних дощів вода затопила Еллікотт-Сіті в штаті Меріленд, в якому в 2016 році сталася сильна повінь. За даними екстрених служб, вода піднялася вище рівня першого поверху.





    «Я оголосив надзвичайний стан», - повідомив губернатор Хоган.

    Разом з тим, служби екстреного реагування повідомили, що очікується продовження дощу.

    Місцева влада закликала жителів уникати затоплених областей, стежити за новинами і дотримуватися всіх вказівок.

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