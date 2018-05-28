У США затопило Еллікотт-Сіті: опубліковано шокуюче відео

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У місті Еллікотт-Сіті сталася сильна повінь

У місті Еллікотт-Сіті сталася сильна повінь

У штаті Меріленд (США) через сильні дощі оголосили режим надзвичайного стану у зв'язку з затопленням у місті Еллікотт.

Про це повідомляє ABC.

Як наголошується, потоп був викликаний сильними дощами в регіоні. Губернатор американського штату Меріленд Ларрі Хоган оголосив про введення режиму надзвичайного стану.

Так, після сильних дощів вода затопила Еллікотт-Сіті в штаті Меріленд, в якому в 2016 році сталася сильна повінь. За даними екстрених служб, вода піднялася вище рівня першого поверху.

BREAKING VIDEO: Severe flash flooding in Ellicott City, Maryland; rescue teams responding to reports of building collapses. pic.twitter.com/dDU5RItKBS — TAP ALERTS (@TAPAlerts) 27 травня 2018 р.





WATCH: Extreme flash floods in Ellicott City, Maryland after heavy rain soaked the region (Vid: Kali Harris) pic.twitter.com/WOnEynJywe — Joel Franco (@OfficialJoelF) 28 травня 2018 р.





LATEST: Maryland governor declares state of emergency as flash flooding turns Ellicott City's Main Street into raging muddy river. https://t.co/NG3y1SL7wL pic.twitter.com/nXSZsqFPR9 — ABC News (@ABC) 27 травня 2018 р.





DEVELOPING: Flash flooding, water rescues reported in Maryland as heavy rain soaks much of the state. https://t.co/CfWjWkGHWA



Video shows water rushing down Main Street in Ellicott City, just outside Baltimore. It's the same street devastated by flash flooding in July 2016. pic.twitter.com/b3DMOcVswi — ABC News (@ABC) 27 травня 2018 р.





«Я оголосив надзвичайний стан», - повідомив губернатор Хоган.

Разом з тим, служби екстреного реагування повідомили, що очікується продовження дощу.

Місцева влада закликала жителів уникати затоплених областей, стежити за новинами і дотримуватися всіх вказівок.