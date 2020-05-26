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    У світі

    Чорногорія відкриє кордони, але не для всіх країн

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    <p>Відвідати Чорногорію зможуть жителі країн з низьким рівнем зараження коронавірусом</p> - Чорногорія відкриє кордони, але не для всіх країн

    Відвідати Чорногорію зможуть жителі країн з низьким рівнем зараження коронавірусом

    Влада країни прийняла рішення про відкриття кордонів і початок туристичного сезону

    Уряд Чорногорії в кінці травня почне відкриття кордонів для іноземних громадян. Влада країни чекає туристів з країн з низьким рівнем зараження коронавірусом.

    Про це повідомляє Skift.

    Прем'єр-міністр Чорногорії Душко Маркович заявив про відсутність нових випадків коронавірусу в країні протягом 20 днів. Примітно, що перед початком прес-конференції чиновник зняв з себе захисну маску.

    У зв'язку з цим влада країни прийняла рішення про відкриття кордонів і початок туристичного сезону. Обмеження на в'їзд почнуть знімати з 30 травня.

    Втім, потрапити в Чорногорію на даному етапі зможуть жителі лише кількох країн, в яких фіксується не більше 25 випадків зараження на 100 тис. чоловік.

    «На даний момент - це Хорватія, Словенія, Австрія, Німеччина, Польща, Чехія, Угорщина, Албанія, Греція. Це простимулює наш туризм», – заявив Маркович.

    Голова чорногорського уряду в черговий раз підкреслив, що їм вдалося перемогти коронавірус всього за 69 днів з моменту виявлення першого хворого.

    З початку епідемії коронавірус підтвердили у 324 жителів Чорногорії. 315 з них одужали, ще дев’ятеро - померли від ускладнень, викликаних Covid-19.

    Нагадаємо, у Чорногорії більше немає хворих на коронавірусну хворобу Covid-19, відтак ця країна стала першою в Європі, котра подолала епідемію.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      21584
    • Хворіють
      13365
    • Одужали
      7575
    • Померли
      644

    Як повідомлялось, станом на 25 травня в Україні лабораторно підтверджено 21 245 випадків Covid-19. За добу - 259 нових випадків. За добу захворіли 16 дітей та 43 медпрацівники, зафіксовано шість летальних випадків, одужали 126 осіб.

    Австрія Польща Німеччина Чорногорія Греція відпочинок Чехія іноземці туризм Угорщина Хорватія Словенія кордон Албанія коронавірус
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