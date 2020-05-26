Чорногорія відкриє кордони, але не для всіх країн



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Відвідати Чорногорію зможуть жителі країн з низьким рівнем зараження коронавірусом

Влада країни прийняла рішення про відкриття кордонів і початок туристичного сезону

Уряд Чорногорії в кінці травня почне відкриття кордонів для іноземних громадян. Влада країни чекає туристів з країн з низьким рівнем зараження коронавірусом.

Про це повідомляє Skift.

Прем'єр-міністр Чорногорії Душко Маркович заявив про відсутність нових випадків коронавірусу в країні протягом 20 днів. Примітно, що перед початком прес-конференції чиновник зняв з себе захисну маску.

У зв'язку з цим влада країни прийняла рішення про відкриття кордонів і початок туристичного сезону. Обмеження на в'їзд почнуть знімати з 30 травня.

Втім, потрапити в Чорногорію на даному етапі зможуть жителі лише кількох країн, в яких фіксується не більше 25 випадків зараження на 100 тис. чоловік.

«На даний момент - це Хорватія, Словенія, Австрія, Німеччина, Польща, Чехія, Угорщина, Албанія, Греція. Це простимулює наш туризм», – заявив Маркович.

Голова чорногорського уряду в черговий раз підкреслив, що їм вдалося перемогти коронавірус всього за 69 днів з моменту виявлення першого хворого.

З початку епідемії коронавірус підтвердили у 324 жителів Чорногорії. 315 з них одужали, ще дев’ятеро - померли від ускладнень, викликаних Covid-19.

Нагадаємо, у Чорногорії більше немає хворих на коронавірусну хворобу Covid-19, відтак ця країна стала першою в Європі, котра подолала епідемію.

Коронавірус в Україні

Всього 21584

Хворіють 13365

Одужали 7575

Померли 644

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Як повідомлялось, станом на 25 травня в Україні лабораторно підтверджено 21 245 випадків Covid-19. За добу - 259 нових випадків. За добу захворіли 16 дітей та 43 медпрацівники, зафіксовано шість летальних випадків, одужали 126 осіб.