Сезон шашликів відкривається: у Києві облаштовано зони для відпочинку (перелік, карта)



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Багаття можна розводити у спеціально відведених зонах відпочинку

Відвідувачів зон відпочинку просять дотримуватися карантинних правил

На території трьох столичних лісопаркових господарств облаштовано 41 зону для відпочинку із необхідним інвентарем (лісові меблі, сформоване місце для багаття, накриття від негоди). Про це зазначив в. о. начальника Управління екології та природних ресурсів КМДА Олександр Савченко.

Локації огороджені мінералізованими смугами, аби убезпечити від пожежі лісові насадження.

«Нагадуємо киянам та гостям міста, що розпалювати багаття у лісах і парках, окрім як у спеціально відведених зонах відпочинку, заборонено чинним законодавством. Так, із 17 квітня діє Закон № 556-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою збереження довкілля відносно посилення відповідальності за дії, спрямовані на забруднення атмосферного повітря і знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу». Закон, зокрема, посилює адміністративну відповідальність за порушення пожежної безпеки в лісі. Відповідні зміни внесені в статтю 77 КУпАП. Так, порушення вимог пожежної безпеки в лісах тягне за собою штраф для громадян від 1530 до 4590 грн і на посадових осіб – від 4590 до 15 300 грн. Раніше штраф для громадян складав від 85 до 255 грн, а для посадовців – до 850 грн. Тому закликаю всіх зберігати ліс, бо 32 тисячі гектарів міських лісів є важливою складовою екологічного балансу Києва»», – зазначив Савченко.

Відвідувачів зон відпочинку просять дотримуватися карантинних правил: відпочивати невеликими групами до 10 людей, одягати захисні маски та використовувати антисептики.

Перелік зон відпочинку

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Карта зон відпочинку: http://kievzelenbud.com/maps/zony-vidpochynku/.

У зв’язку з настанням пожежонебезпечного періоду рятувальники Управління з питань цивільного захисту КМДА радять негайно телефонувати до служби порятунку 101 у випадку виявлення займання. Адже основне – це своєчасно ліквідувати пожежу ще на початковому етапі, коли вогонь не встиг розповсюдитись на більшу територію.

Найелементарніші заходи, яких слід дотримуватись:

під час пожежонебезпечного періоду (квітень-жовтень) не можна розводити багаття в лісі

не можна палити, кидати у лісі непогашені сірники, недопалки, витрушувати з люльок гарячий попіл, крім місць, що обладнані для цієї мети

забороняється випалювати траву та інші рослинні рештки на землях лісового фонду, а також на інших земельних ділянках, що безпосередньо примикають до лісу (у тому числі проводити сільськогосподарські підпали)

не дозволяється звалювати та спалювати у лісових насадженнях сміття, будівельні залишки, побутові та горючі відходи тощо.

Як повідомлялося, попри рішення Київської міської держадміністрації про відкриття пляжів з 1 червня, купальний сезон у столиці затримається. Позасмагати на пляжах кияни зможуть не раніше 7 червня.