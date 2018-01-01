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    У Лос-Анджелесі оголосили переможців «Золотого глобуса»

    Картина «Три білборда на кордоні Еббінга, Міссурі» завоювала найбільше нагород
    У неділю, 7 січня, в Лос-Анджелесі відбулася церемонія вручення нагород престижної премії «Золотий глобус», під час якої визначилися кращі фільми і кращі актори минулого року. Про це повідомляється в Twitter премії. Кращим режисером 2017 року був визнаний мексиканець Гільєрмо дель Торо, який зняв фільм «Форма води».
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    Кращим драматичним серіалом став &laquo;Розповідь служниці&raquo;
    Кращим драматичним серіалом став «Розповідь служниці»

    Картина «Три білборда на кордоні Еббінга, Міссурі» завоювала найбільше нагород

    У неділю, 7 січня, в Лос-Анджелесі відбулася церемонія вручення нагород престижної премії «Золотий глобус», під час якої визначилися кращі фільми і кращі актори минулого року.

    Про це повідомляється в Twitter премії.

    Кращим режисером 2017 року був визнаний мексиканець Гільєрмо дель Торо, який зняв фільм «Форма води». Композитор Олександр Депла отримав «Золотий глобус» за музичне оформлення до цієї картини.

    Найкращим драматичним фільмом була визнана картина «Три білборда на кордоні Еббінга, Міссурі» британського режисера Мартіна Макдонаха. Фільм розповідає про спроби матері домогтися від поліції розслідування загибелі своєї дочки.

    «Три білборда на кордоні Еббінга, Міссурі» також була удостоєна «Золотого глобуса» за кращий сценарій (Мартін Макдонах), кращу жіночу роль (Френсіс Макдорманд) і кращу чоловічу роль другого плану (Сем Рокуелл).

    Кращим драматичним актором був визнаний британець Гарі Олдмен, який зіграв Вінстона Черчіля у фільмі «Темні часи».

    Картина «Леді Бьорд« завоювала «Золотий глобус» у номінації «Комедія/мюзикл». Сірша Ронан, яка зіграла головну роль в цьому фільмі, отримала нагороду за кращу жіночу комедійну роль.

    Кращим чоловічим комедійним актором визнаний Джеймс Франко, який зіграв головну роль у фільмі «Горе-творець».

    Кращим комедійним серіалом став «Дивна місіс Мейзел». Головна героїня серіалу Рейчел Броснахен отримала «Золотий глобус» за кращу жіночу роль у комедійному серіалі.

    Кращим актором комедійного серіалу став Азіз Ансарі з «Майстер на всі руки».

    Кращим драматичним серіалом став «Розповідь служниці». Нагороду за кращу жіночу роль у драматичному серіалі завоювала виконавиця головної ролі у ньому Елізабет Мосс. Нагороду за кращу чоловічу роль у драматичному серіалі отримав Стерлінг К. Браун за «Це ми».

    Кращим міні-серіалом названий «Велика маленька брехня». Премію за кращу жіночу роль у міні-серіалі отримала Ніколь Кідман, кращим актором другого плану в серіалі став Олександр Скарсгард.

    «Золотий глобус» в категорії «кращий фільм іноземною мовою» завоювала німецька картина «На межі».

    Кращим мультфільмом визнаний «Таємниця Коко».

    Церемонія вручення премії проходить в 75-й раз.

    В цьому році зірки прийшли на церемонію в чорному в знак протесту проти сексуальних домагань в кіноіндустрії.

    Загалом кінопремія «Золотий глобус» вважається однією з найпрестижніших у сфері кіно і телебачення, втім, за організацією вона має свої особливості. Наприклад, на відміну від «Оскара», статуетки глобусів отримують також і серіали.

    Крім того, можна сказати, що «Золотий глобус» відкриває сезон і визначає напрямок для інших кінопремій та міжнародних конкурсів.

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