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    У США жінка постраждала від вибуху вейпа

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    У США жінка постраждала від вибуху вейпа - У США жінка постраждала від вибуху вейпа
    У США жінка постраждала від вибуху вейпа
    Фото: RMG News via Cal Fire

    Жінка отримала опіки першого та другого ступенів на 20% свого тіла

    У Каліфорнії, що у США, жінка постраждала в результаті вибуху альтернативного пристрою для куріння, що лежав у її рюкзаку.

    Про це повідомляє Unilad.

    Як зазначається, каліфорнійка поклала вейп у рюкзак, з яким здійснювала покупки в магазині. Проте в один момент пристрій раптово вибухнув, що спричинило загоряння одягу жінки.

    Зокрема, для гасіння вогню на одежі постраждалої, адміністратор закладу застосував вогнегасник.

    У результаті інциденту, жінка отримала опіки першого та другого ступенів на 20% свого тіла.

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    У США жінка постраждала від вибуху вейпа
    У США жінка постраждала від вибуху вейпа
    Фото: RMG News via Cal Fire

    Нагадаємо, раніше у США заявили, що від хвороб органів дихання, що пов’язують з парінням електронних сигарет, вже померли 26 осіб.

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