У США жінка постраждала від вибуху вейпа



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У США жінка постраждала від вибуху вейпа Фото: RMG News via Cal Fire

Жінка отримала опіки першого та другого ступенів на 20% свого тіла

У Каліфорнії, що у США, жінка постраждала в результаті вибуху альтернативного пристрою для куріння, що лежав у її рюкзаку.

Про це повідомляє Unilad.

Як зазначається, каліфорнійка поклала вейп у рюкзак, з яким здійснювала покупки в магазині. Проте в один момент пристрій раптово вибухнув, що спричинило загоряння одягу жінки.

Зокрема, для гасіння вогню на одежі постраждалої, адміністратор закладу застосував вогнегасник.

У результаті інциденту, жінка отримала опіки першого та другого ступенів на 20% свого тіла.

Нагадаємо, раніше у США заявили, що від хвороб органів дихання, що пов’язують з парінням електронних сигарет, вже померли 26 осіб.