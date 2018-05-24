Дівчина-бодібілдер, яка служила в морській піхоті, шокує своїм струнким тілом. Ефектні фото

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Кейтлін каже, що отримана за роки служби витримка і дисципліна допомагають їй в її тренуваннях

Цю чарівну дівчину звуть Кейтлін і вона захоплюється бодібілдінгом. Це захоплення стало її сенсом життя, а тому за плечима Кейтлін вже є гучні перемоги в престижних змаганнях.

Раніше дівчина служила в морській піхоті США і каже, що отримана за роки служби витримка і дисципліна допомагають їй в її тренуваннях.

Джерело: trinixy.ru