Пожежа у житловому будинку у Чикаго забрала життя шести дітей та двох дорослих



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Будинок, де спалахнула пожежа

Такої масштабної пожежі у Чикаго не було протягом багатьох років

В американському місті Чикаго у житловому будинку спалахнула пожежа, в результаті якої загинули шестеро дітей та двоє дорослих.

Про це повідомляє CNN.

Крім того, були поранені двоє дітей, їх доставили в лікарню. Також через перенапруження був госпіталізований пожежний, який працював на місці події. Його стан задовільний.

«У нас такого не було протягом багатьох років - такої кількості смертей і травм в одному місці», - заявив комісар Хосе Сантьяго.

Пожежа почалася на другому поверсі будівлі. На першому поверсі ніхто не проживає. В будівлі не виявили датчики пожежної сигналізації.

Нагадаємо, вчора у Києві сталася пожежа в гуртожитку економічного університету імені Вадима Гетьмана.