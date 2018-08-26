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    У світі

    Пожежа у житловому будинку у Чикаго забрала життя шести дітей та двох дорослих

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    Будинок, де спалахнула пожежа - Пожежа у житловому будинку у Чикаго забрала життя шести дітей та двох дорослих
    Будинок, де спалахнула пожежа

    Такої масштабної пожежі у Чикаго не було протягом багатьох років

    В американському місті Чикаго у житловому будинку спалахнула пожежа, в результаті якої загинули шестеро дітей та двоє дорослих.

    Про це повідомляє CNN.

    Крім того, були поранені двоє дітей, їх доставили в лікарню. Також через перенапруження був госпіталізований пожежний, який працював на місці події. Його стан задовільний.

    «У нас такого не було протягом багатьох років - такої кількості смертей і травм в одному місці», - заявив комісар Хосе Сантьяго.

    Пожежа почалася на другому поверсі будівлі. На першому поверсі ніхто не проживає. В будівлі не виявили датчики пожежної сигналізації.

    Нагадаємо, вчора у Києві сталася пожежа в гуртожитку економічного університету імені Вадима Гетьмана.

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