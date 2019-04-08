У США жорстоко вбили 23-річну українку



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Разом з чоловіком загибла Тетяна Гужва прожила три роки Фото: uapost.us

У вбивстві українки підозрюється її чоловік

В американському штаті Вісконсін жорстоко вбили 23-річну українку Тетяну Гужву, правоохоронці підозрюють її чоловіка.

Про це пише видання uapost.us.

Так, департамент поліції міста Вісконсін-Делс повідомив, що Тетяна Гужва була знайдена мертвою в будинку на бульварі Вашингтон 4 квітня. Поліція заарештувала її чоловіка, 31-річного Фуада Пашаєва, як підозрюваного у справі.

Як відомо, Гужва звернулася в поліцію 3 січня, тому що боялася, що Пашаєв збирається її вбити. Українка розповіла, що вони прожили разом три роки, протягом яких чоловік регулярно вживав алкоголь і бив її.

Пашаєву було висунуто звинувачення в домашньому насильстві за 11 пунктами, жертвою якого була Тетяна. 4 січня Пашаєв був звільнений під заставу в $10 тисяч. Йому заборонили наближатися до дружини і їхньої однорічної дитини.

Остаточних результатів аутопсії, які визначать причину смерті українки, поки немає.