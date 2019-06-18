У Стамбулі росіянин і грузин влаштували перестрілку, є жертви



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Під час бійки загинув 51-річний громадянин Росії

У Стамбулі бійка зі стріляниною і різаниною між громадянами Росії та Грузії завершилася жертвами, загинули дві людини. Про це повідомляє sputnik-georgia.ru.

Конфлікт стався вранці в понеділок в районі Фатіх між співробітниками логістичної компанії. Після словесної перепалки вони перейшли до бійки з використанням холодної та вогнепальної зброї.

На місці події загинув 51-річний громадянин Росії, він отримав ножове поранення в область живота. 56-річний громадянин Грузії Тенгіз Пхакадзе помер в лікарні від вогнепального поранення в голову.

За інформацією телеканалу «Руставі 2», поліція розшукує двох громадян Грузії. Інші учасники бійки вже затримані.

Як повідомили в прес-службі МЗС Грузії, грузинське консульство в Стамбулі знаходиться в комунікації з турецької поліцією і отримує інформацію про хід розслідування.