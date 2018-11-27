У Стамбулі розпочався синод Вселенського патріархату щодо Томосу для України



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Передбачається, що синод затвердить текст Томосу про автокефалію для України

У Стамбулі розпочалося засідання синоду Вселенського патріархату, на якому мають оголосити дату проведення Собору помісної церкви України та можуть затвердити Томос про надання їй автокефалії. Про це повідомляє ВВС-Україна.

Засідання синоду - зібрання найвищих ієрархів - триватиме 27-29 листопада, у резиденції Вселенського патріарха.

Перед засіданням синоду журналісти запитали екзарха Константинополя в Україні архієпископа Даниїла, чи варто чекати на Томос, як передбачав президент Петро Порошенко.



«Я не можу коментувати рішення синоду. Звичайно, всі рішення будуть обговорюватись», - заявив він.

Архієпископ Даниїл також сказав, що українське питання обговорюватимуть всі три дні, проте на певні рішення варто чекати ближче до четверга.



Один зі співрозмовників розтлумачив таку позицію: нібито на синоді дійсно очікується затвердження Томосу. Це мають зробити у такій формі, щоб одразу після собору й обрання предстоятеля документ вручили йому під час співслужіння з патріархом у Константинополі. Тобто, жодних додаткових дій чи нових засідань синоду для цього не потрібно. А це вкрай важливо, бо цього року засідань синоду вже не буде.

ЗМІ також пишуть, що затвердження Томосу на синоді 27-29 листопада не обов'язкове. Там дійсно планують обговорити текст Томосу, проте наразі говорять про кілька варіантів, чим це може завершитись. Перший - про який кажуть у Києві - синод затвердить текст Томосу і про це буде оголошено. У рішенні можуть прописати процедуру таким чином, щоб документ можна було вручити новообраному предстоятелю помісної церкви без додаткових рішень.

Проте не можна виключати й варіант, що текст Томосу остаточно не схвалять, і це станеться вже після Собору у Києві на наступному засіданні синоду у січні.

Співрозмовник вказує, що надання Томосу - справа вже вирішена, але поспішати із затвердженням не будуть, щоб отримати досконалий документ, який у всіх деталях регулюватиме життя нової церкви.

Як повідомлялося, синод Константинопольського патріархату 11 жовтня ухвалив, що у 1686 році Київську митрополію Руській церкві передали незаконно. Також Константинопольський патріархат зняв анафему з глави УПЦ КП Філарета та глави УАПЦ Макарія.

Також опубліковано текст рішення синоду Константинопольського патріархату щодо Української церкви.

Найближчим часом буде скликаний Архієрейський собор для об'єднання трьох церков.

3 листопада президент Петро Порошенко і Вселенський патріарх Варфоломій підписали угоду про співпрацю та взаємодію між Україною та Вселенським патріархатом.

Як відомо, Вселенський патріарх Варфоломій виступив зі зверненням до українського народу напередодні 85-х роковин Голодомору в Україні. Патріарх також підтвердив своє рішення надати автокефалію Українській церкві.