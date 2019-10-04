  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Загострення на Донбасі: 41 ворожий обстріл, один боєць ЗСУ загинув

    • Розсилка
    Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення несумісне з життям - Загострення на Донбасі: 41 ворожий обстріл, один боєць ЗСУ загинув
    Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення несумісне з життям

    Окупанти стріляли із заборонених мінометів, БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї

    У четвер, 3 жовтня, бойовики на Донбасі 41 раз порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

    Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об'єднаних сил.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив 19 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

    • чотири рази поблизу Новотроїцького – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
    • по два рази неподалік Водяного та Павлополя – зі стрілецької зброї;
    • тричі поблизу Пищевика – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;
    • двічі поблизу Авдіївки – з міномета калібру 120 мм та стрілецької зброї;
    • поблизу Пісків – з міномета калібру 82 мм;
    • неподалік Верхньоторецького – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї.
    • поблизу Березового – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;
    • поблизу Кам’ְянки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
    • неподалік Новогнатівки – з автоматичного гранатомета;
    • неподалік Мар’їнки – зі стрілецької зброї.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив 21 обстріл позицій Об'єднаних сил:

    • п’ять разів неподалік Луганського – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
    • чотири рази неподалік Кримського – з мінометів калібру 120 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
    • тричі поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм та гранатометів різних систем;
    • тричі поблизу Оріхового – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
    • неподалік Південного – з міномета калібру 120 мм, станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;
    • неподалік Троїцького – з міномета калібру 82 мм;
    • поблизу Зайцевого та Хутора Вільного – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
    • в районі Золотого – з ручного протитанкового гранатомета;
    • поблизу Попасної – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї.

    Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення несумісне з життям.

    Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці три рази порушили режим припинення вогню: втрат внаслідок ворожих обстрілів з українського боку не було.

    бойовики на Донбасі обстріл військові Операція Об’єднаних сил
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ