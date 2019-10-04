Загострення на Донбасі: 41 ворожий обстріл, один боєць ЗСУ загинув



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення несумісне з життям

Окупанти стріляли із заборонених мінометів, БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї

У четвер, 3 жовтня, бойовики на Донбасі 41 раз порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив 19 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

чотири рази поблизу Новотроїцького – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

по два рази неподалік Водяного та Павлополя – зі стрілецької зброї;

тричі поблизу Пищевика – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;

двічі поблизу Авдіївки – з міномета калібру 120 мм та стрілецької зброї;

поблизу Пісків – з міномета калібру 82 мм;

неподалік Верхньоторецького – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї.

поблизу Березового – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;

поблизу Кам’ְянки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

неподалік Новогнатівки – з автоматичного гранатомета;

неподалік Мар’їнки – зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив 21 обстріл позицій Об'єднаних сил:

п’ять разів неподалік Луганського – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

чотири рази неподалік Кримського – з мінометів калібру 120 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

тричі поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм та гранатометів різних систем;

тричі поблизу Оріхового – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

неподалік Південного – з міномета калібру 120 мм, станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;

неподалік Троїцького – з міномета калібру 82 мм;

поблизу Зайцевого та Хутора Вільного – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

в районі Золотого – з ручного протитанкового гранатомета;

поблизу Попасної – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення несумісне з життям.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці три рази порушили режим припинення вогню: втрат внаслідок ворожих обстрілів з українського боку не було.