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    У Стокгольмі відбулася церемонія нагородження Нобелівських лауреатів

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    Дипломи і золоті медалі отримали 14 осіб - У Стокгольмі відбулася церемонія нагородження Нобелівських лауреатів
    Дипломи і золоті медалі отримали 14 осіб

    Глава правління Нобелівського фонду Карл-Хенрік Хелдін, виступаючи на церемонії, наголосив, що прогрес можливий лише на основі фактів

    У Стокгольмській філармонії 10 грудня пройшла церемонія вручення Нобелівських премій. Король Швеції Карл XVI Густав вручив нагороди в області медицини, фізики, хімії, літератури і економіки.

    Дипломи і золоті медалі отримали 14 осіб.

    Глава правління Нобелівського фонду Карл-Хенрік Хелдін, виступаючи на церемонії, наголосив, що прогрес можливий лише на основі фактів. За його словами, в сучасному світі відсутня повага до незаперечних доказів негативного впливу способу життя людства на клімат.

    «Коли молоді люди встають і вимагають, щоб всі ми прислухалися до науки і діяли, вони заслуговують нашої підтримки», - додав Хелдін.

    В цьому році Нобелівську премію з фізіології і медицини отримали Вільям Келін і Грегг Семенца з США, а також сер Пітер Реткліфф з Великобританії.

    Лауреатами нагороди в галузі фізики стали канадець Джеймс Піблз, швейцарці Мішель Майор і Дідьє Кело.

    Нобелівської премії з хімії удостоєні американець Джон Гудінаф, британець Стенлі Віттінгем і японець Акіра Йосіно.

     У цьому році були вручені відразу дві нагороди в галузі літератури - за 2018 і 2019 роки. У минулому році було прийнято рішення не вручати Нобелівську премію з літератури через скандал. В результаті, премію за 2018 рік отримала польська письменниця і поетеса Ольга Токарчук, а за 2019 рік - австрійський драматург Петер Гандке.

    Нагороду Державного банку Швеції з економіки пам'яті Альфреда Нобеля отримали індійсько-американський дослідник Абхіджіт Банерджі, француженка Естер Дюфло і американець Майкл Кремер.

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