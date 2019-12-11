У Стокгольмі відбулася церемонія нагородження Нобелівських лауреатів



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Дипломи і золоті медалі отримали 14 осіб

Глава правління Нобелівського фонду Карл-Хенрік Хелдін, виступаючи на церемонії, наголосив, що прогрес можливий лише на основі фактів

У Стокгольмській філармонії 10 грудня пройшла церемонія вручення Нобелівських премій. Король Швеції Карл XVI Густав вручив нагороди в області медицини, фізики, хімії, літератури і економіки.

Дипломи і золоті медалі отримали 14 осіб.

Глава правління Нобелівського фонду Карл-Хенрік Хелдін, виступаючи на церемонії, наголосив, що прогрес можливий лише на основі фактів. За його словами, в сучасному світі відсутня повага до незаперечних доказів негативного впливу способу життя людства на клімат.

«Коли молоді люди встають і вимагають, щоб всі ми прислухалися до науки і діяли, вони заслуговують нашої підтримки», - додав Хелдін.

В цьому році Нобелівську премію з фізіології і медицини отримали Вільям Келін і Грегг Семенца з США, а також сер Пітер Реткліфф з Великобританії.

Лауреатами нагороди в галузі фізики стали канадець Джеймс Піблз, швейцарці Мішель Майор і Дідьє Кело.

Нобелівської премії з хімії удостоєні американець Джон Гудінаф, британець Стенлі Віттінгем і японець Акіра Йосіно.

У цьому році були вручені відразу дві нагороди в галузі літератури - за 2018 і 2019 роки. У минулому році було прийнято рішення не вручати Нобелівську премію з літератури через скандал. В результаті, премію за 2018 рік отримала польська письменниця і поетеса Ольга Токарчук, а за 2019 рік - австрійський драматург Петер Гандке.

Нагороду Державного банку Швеції з економіки пам'яті Альфреда Нобеля отримали індійсько-американський дослідник Абхіджіт Банерджі, француженка Естер Дюфло і американець Майкл Кремер.