Три країни оголосили бойкот Нобелівській премії



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Присудження австрійському письменнику Петеру Гандке Нобелівської премії з літератури спровокувало хвилю критики і обурення

Анкара оголосила про бойкот Нобелівської премії слідом за Албанією і невизнаним Косовом

Туреччина, Албанія і Косово бойкотують церемонію вручення Нобелівської премії на знак протесту проти лауреата літературної премії 2019 року Петера Гандке.

Про це повідомляє Reuters.

Посол Туреччини в Швеції заявив, що турецька делегація не братиме участі в церемонії нагородження, яка відбудеться у вівторок, 10 грудня.

Анкара оголосила про бойкот Нобелівської премії слідом за Албанією і невизнаним Косовом.

«Виправдання звірств війни під час розпаду Югославії не повинно заохочуватися. Це тільки посилить стан заперечення, який повинні подолати і рішуче засудити», — сказав виконуючий обов’язки міністра закордонних справ Албанії.

Як відомо, присудження австрійському письменнику Петеру Гандке Нобелівської премії з літератури спровокувало хвилю критики і обурення.

Письменник висловив підтримку і взяв участь в похоронах лідера сербів Слободана Милошевича.Також Гандке заперечував різанину в Сербії в Сребрениці і порівняв долю Сербії з долею євреїв під час Голокосту, згодом він таки вибачився.