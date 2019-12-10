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    У світі

    Три країни оголосили бойкот Нобелівській премії

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    <p>Присудження&nbsp;австрійському письменнику Петеру Гандке Нобелівської премії з літератури&nbsp;спровокувало хвилю критики і обурення</p> - Три країни оголосили бойкот Нобелівській премії

    Присудження австрійському письменнику Петеру Гандке Нобелівської премії з літератури спровокувало хвилю критики і обурення

    Анкара оголосила про бойкот Нобелівської премії слідом за Албанією і невизнаним Косовом

    Туреччина, Албанія і Косово бойкотують церемонію вручення Нобелівської премії на знак протесту проти лауреата літературної премії 2019 року Петера Гандке.

    Про це повідомляє Reuters.

    Посол Туреччини в Швеції заявив, що турецька делегація не братиме участі в церемонії нагородження, яка відбудеться у вівторок, 10 грудня.

    Анкара оголосила про бойкот Нобелівської премії слідом за Албанією і невизнаним Косовом.

    «Виправдання звірств війни під час розпаду Югославії не повинно заохочуватися. Це тільки посилить стан заперечення, який повинні подолати і рішуче засудити», — сказав виконуючий обов’язки міністра закордонних справ Албанії.

    Як відомо, присудження австрійському письменнику Петеру Гандке Нобелівської премії з літератури спровокувало хвилю критики і обурення.

    Письменник висловив підтримку і взяв участь в похоронах лідера сербів Слободана Милошевича.Також Гандке заперечував різанину в Сербії в Сребрениці і порівняв долю Сербії з долею євреїв під час Голокосту, згодом він таки вибачився.

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