Три країни оголосили бойкот Нобелівській премії
Присудження австрійському письменнику Петеру Гандке Нобелівської премії з літератури спровокувало хвилю критики і обурення
Анкара оголосила про бойкот Нобелівської премії слідом за Албанією і невизнаним Косовом
Туреччина, Албанія і Косово бойкотують церемонію вручення Нобелівської премії на знак протесту проти лауреата літературної премії 2019 року Петера Гандке.
Про це повідомляє Reuters.
Посол Туреччини в Швеції заявив, що турецька делегація не братиме участі в церемонії нагородження, яка відбудеться у вівторок, 10 грудня.
Анкара оголосила про бойкот Нобелівської премії слідом за Албанією і невизнаним Косовом.
«Виправдання звірств війни під час розпаду Югославії не повинно заохочуватися. Це тільки посилить стан заперечення, який повинні подолати і рішуче засудити», — сказав виконуючий обов’язки міністра закордонних справ Албанії.
Як відомо, присудження австрійському письменнику Петеру Гандке Нобелівської премії з літератури спровокувало хвилю критики і обурення.
Письменник висловив підтримку і взяв участь в похоронах лідера сербів Слободана Милошевича.Також Гандке заперечував різанину в Сербії в Сребрениці і порівняв долю Сербії з долею євреїв під час Голокосту, згодом він таки вибачився.