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    У Стокгольмі з нового року запустять безпілотні автобуси

    Автобус курсуватиме між двома районами у північній частині Стокгольма
    Шведське транспортне агентство відправило перші безпілотні автобуси на громадські дороги Стокгольма. Про це повідомляє The Local. «Це історичне рішення, яке сприяє розвитку нових, інноваційних технологій, важливих для розвитку суспільства. Великі дослідження та випробування необхідні для розробки автоматизованого дорожнього
    • Вчора, 19:31
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    Автобус курсуватиме між двома районами у північній частині Стокгольма

    Шведське транспортне агентство відправило перші безпілотні автобуси на громадські дороги Стокгольма.

    Про це повідомляє The Local.

    «Це історичне рішення, яке сприяє розвитку нових, інноваційних технологій, важливих для розвитку суспільства. Великі дослідження та випробування необхідні для розробки автоматизованого дорожнього руху», - заявив генеральний директор агентства.

    Автобус курсуватиме між двома районами у північній частині Стокгольма за попередньо записаним маршрутом довжиною 1,5 кілометра зі швидкістю 20 км/годину за допомогою GPS та датчиків.

    Автобуси розраховані на 12 пасажирів. Вони не мають кермового колеса як такого, але ними можна керувати вручну. Водій буде знаходитися на борту, щоб контролювати автобус у випадку надзвичайних ситуацій, як цього вимагає законодавство  Швеції.

    Два автобуси, як очікується, почнуть курсувати в середині січня наступного року, проїзд в них буде безкоштовний.

     

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