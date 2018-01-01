У столичному метро додатково встановлять понад триста камер
- Сьогодні, 13:59
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320 камер встановлять на входах і виходах станцій
У столичному метро планують додатково встановити 320 камер відеоспостереження. Про це 44.ua повідомила радник глави КП «Київський метрополітен» Наталія Макогон.
«У рамках робіт з дообладнання системи відеоспостереження відеокамерами на входах і виходах 52 станцій прогнозується встановити 320 камер. Також на станціях «Дніпро», «Хрещатик», «Золоті ворота», «Дорогожичі» та «Палац спорту» планується встановити 40 камер по зонам проходу в тунелі і на наземних ділянках метро», - розповіла Наталія Макогон.
Крім того, в рамках капітального ремонту станції «Святошин» передбачається обладнати станцію камерами відеоспостереження (36 камер) в повному обсязі.
Нагадаємо, у четвер, 18 січня, близько 15-ї години у Києві на станції метро «Палац спорту» жінка впала на колії.