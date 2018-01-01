Жінка впала на колії метро в Києві (відео)

Жінку, яка має проблеми з зором, хтось випадково штовхнув на колії метро

У четвер, 18 січня, близько 15-ї години у Києві на станції метро «Палац спорту» жінка впала на колії. За попередньою інформацією, хтось випадково штовхнув жінку, повідомляє «Київ оперативний». Все ускладнювалося тим, що жінка має дуже поганий зір. «На щастя, молодик із працівницею метро вивели її із небезпечної зони.