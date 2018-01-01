Жінка впала на колії метро в Києві (відео)
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Станція метро «Палац спорту»
Жінку, яка має проблеми з зором, хтось випадково штовхнув на колії метро
У четвер, 18 січня, близько 15-ї години у Києві на станції метро «Палац спорту» жінка впала на колії.
За попередньою інформацією, хтось випадково штовхнув жінку, повідомляє «Київ оперативний». Все ускладнювалося тим, що жінка має дуже поганий зір.
«На щастя, молодик із працівницею метро вивели її із небезпечної зони. Ніхто не постраждав», - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, днями працівник поліції метрополітену, який ніс службу на станції «Житомирська», вилучив наркотики у пасажира метро.