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    Швеція готує обмеження на продаж алкоголю через Covid-19

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    Люди можуть послабити пильність, перебуваючи під впливом алкоголю, - уряд - Швеція готує обмеження на продаж алкоголю через Covid-19
    Люди можуть послабити пильність, перебуваючи під впливом алкоголю, - уряд

    Обмеження планують ввести з 20 листопада і до кінця року

    Швеція планує заборонити продаж алкоголю після 22:00 через поширення коронавірусу. Про це повідомив прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен, передає The Local.

    За його словами, занадто багато людей розслабилися і перестали виконувати рекомендації щодо стримування коронавірусу.

    «Також, здається, що ми рухаємося до більш темних часів, коли справа стосується поширення інфекції. Кожне прийняте нами рішення має значення», – сказав Левен.

    Також в Швеції планують закривати не пізніше 22:30 всі заклади, які мають ліцензії на продаж алкоголю: ресторани, бари (в тому числі студентські) і нічні клуби.

    Крім цього в уряді Швеції готові прийняти подальші заходи, якщо в цьому буде необхідність. У тому числі розглядається обмеження на кількість людей, які можуть зустрітися.

    «Я розумію, що люди втомилися, я розуміла, що люди нудьгують за своїм повсякденним життям. Я розумію, що може бути складно дотримуватися рекомендацій, але зараз ситуація нестійка. Пандемія зажадає від усіх нас більше жертв, а не менше», – сказала міністр охорони здоров'я Олена Халленгрен.

    Вона зазначила, що паби і бари мають підвищений рівень ризику не тільки через те, що вони є місцем збору людей, а й тому, що люди можуть послабити пильність, перебуваючи під впливом алкоголю.

    Обмеження планують ввести з 20 листопада. Вони триватимуть до кінця лютого 2021 року.

    Як повідомлялося, у світі станом на 12 листопада коронавірусом заразилися вже 52 441 392 людини. Від початку пандемії одужало 36 677 483 особи, а кількість померлих зросла до 1 289 752 людей.

    В Україні 11 листопада Кабінет міністрів затвердив введення карантину вихідного дня. Вже в найближчі вихідні та протягом мінімум трьох тижнів буде обмежена діяльність кафе і ресторанів (робота на винос) та інших розважальних закладів. Працювати будуть, переважно, продуктові та побутові магазини, АЗС і аптеки.

    Нагадаємо, ООН повідомила, що 9 млн українців можуть опинитися за межею бідності через карантин.

    До відома, в Україні за минулу добу, 11 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 11 057 людей. Одужали 6 235 осіб (у попередній день 6 802), а 198 – померло від ускладнень (вчора 191 людей). За останню добу захворіло 428 дітей та 564 медпрацівники. Загалом від початку пандемії станом на ранок 11 листопада в країні, захворіло – 500 865 осіб, одужало – 227 694 особи, летальних випадків – 9 145; проведено ПЛР-тестувань – 3 782 099.

    Швеція алкоголь карантин коронавірус
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