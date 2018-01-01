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    В столиці Греції люди протестують проти реформ

    Грецька поліція застосувала сльозогінний газ проти мітингувальників
    В Греції, в Афінах, сталися заворушення в ході акцій протесту проти нових реформ, поліція застосувала сьозогінний газ. Про це повідомляє Kathimerini. У протестах брали участь учасники лівого угрупування Antarsya, протестувальники намагались прорватись до будівлі парламенту, в результаті чого стались сутички з правоохоронцями. Також
    • Сьогодні, 16:33
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    Протести у Греції
    Протести у Греції

    Грецька поліція застосувала сльозогінний газ проти мітингувальників

    В Греції, в Афінах, сталися заворушення в ході акцій протесту проти нових реформ, поліція застосувала сьозогінний газ.

    Про це повідомляє Kathimerini.

    У протестах брали участь учасники лівого угрупування Antarsya, протестувальники намагались прорватись до будівлі парламенту, в результаті чого стались сутички з правоохоронцями.

    Також повідомляється, що в Афінах через страйк зупинено роботу метро.

    «Афінський метрополітен був паралізований у п'ятницю, оскільки греки почали протест проти нових реформ, які парламент має намір затвердити 15 січня», - йдеться в повідомленні.

    До протесту співробітників метрополітену приєдналася Всегрецька федерація моряків, через що в місті зупинилася робота поромних перевезень, не вийшли на роботу і медики.

    Протестувальники виступають проти законопроекту, внесеного урядом на вимогу міжнародних кредиторів країни. Законопроект, який, як очікується, буде затверджено в понеділок, скоротить допомогу багатодітним сім'ям, запровадить новий процес викупу заставних за простроченими кредитами, а також обмежить проведення страйків у Греції. У цей час профспілки можуть скликати страйки за підтримки однієї третини своїх членів. Новий закон, в разі його прийняття, підніме планку трохи вище за 50%, що, на думку кредиторів, обмежить частоту страйків і підвищить продуктивність, яка відстає приблизно на 20% від середнього показника по ЄС.

    Греки глибоко обурені жорсткішими правилами проведення страйків, і як очікується, до понеділка ще більше профспілок по всій країні вийдуть протестувати проти законопроекту.

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