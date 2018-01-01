В столиці Греції люди протестують проти реформ

Грецька поліція застосувала сльозогінний газ проти мітингувальників

В Греції, в Афінах, сталися заворушення в ході акцій протесту проти нових реформ, поліція застосувала сьозогінний газ. Про це повідомляє Kathimerini. У протестах брали участь учасники лівого угрупування Antarsya, протестувальники намагались прорватись до будівлі парламенту, в результаті чого стались сутички з правоохоронцями. Також



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Протести у Греції

Грецька поліція застосувала сльозогінний газ проти мітингувальників

В Греції, в Афінах, сталися заворушення в ході акцій протесту проти нових реформ, поліція застосувала сьозогінний газ.

Про це повідомляє Kathimerini.

У протестах брали участь учасники лівого угрупування Antarsya, протестувальники намагались прорватись до будівлі парламенту, в результаті чого стались сутички з правоохоронцями.

Також повідомляється, що в Афінах через страйк зупинено роботу метро.

«Афінський метрополітен був паралізований у п'ятницю, оскільки греки почали протест проти нових реформ, які парламент має намір затвердити 15 січня», - йдеться в повідомленні.

До протесту співробітників метрополітену приєдналася Всегрецька федерація моряків, через що в місті зупинилася робота поромних перевезень, не вийшли на роботу і медики.

Протестувальники виступають проти законопроекту, внесеного урядом на вимогу міжнародних кредиторів країни. Законопроект, який, як очікується, буде затверджено в понеділок, скоротить допомогу багатодітним сім'ям, запровадить новий процес викупу заставних за простроченими кредитами, а також обмежить проведення страйків у Греції. У цей час профспілки можуть скликати страйки за підтримки однієї третини своїх членів. Новий закон, в разі його прийняття, підніме планку трохи вище за 50%, що, на думку кредиторів, обмежить частоту страйків і підвищить продуктивність, яка відстає приблизно на 20% від середнього показника по ЄС.

Греки глибоко обурені жорсткішими правилами проведення страйків, і як очікується, до понеділка ще більше профспілок по всій країні вийдуть протестувати проти законопроекту.