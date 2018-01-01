В столиці Греції люди протестують проти реформ
- Сьогодні, 16:33
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Грецька поліція застосувала сльозогінний газ проти мітингувальників
В Греції, в Афінах, сталися заворушення в ході акцій протесту проти нових реформ, поліція застосувала сьозогінний газ.
Про це повідомляє Kathimerini.
У протестах брали участь учасники лівого угрупування Antarsya, протестувальники намагались прорватись до будівлі парламенту, в результаті чого стались сутички з правоохоронцями.
Також повідомляється, що в Афінах через страйк зупинено роботу метро.
«Афінський метрополітен був паралізований у п'ятницю, оскільки греки почали протест проти нових реформ, які парламент має намір затвердити 15 січня», - йдеться в повідомленні.
До протесту співробітників метрополітену приєдналася Всегрецька федерація моряків, через що в місті зупинилася робота поромних перевезень, не вийшли на роботу і медики.
Протестувальники виступають проти законопроекту, внесеного урядом на вимогу міжнародних кредиторів країни. Законопроект, який, як очікується, буде затверджено в понеділок, скоротить допомогу багатодітним сім'ям, запровадить новий процес викупу заставних за простроченими кредитами, а також обмежить проведення страйків у Греції. У цей час профспілки можуть скликати страйки за підтримки однієї третини своїх членів. Новий закон, в разі його прийняття, підніме планку трохи вище за 50%, що, на думку кредиторів, обмежить частоту страйків і підвищить продуктивність, яка відстає приблизно на 20% від середнього показника по ЄС.
Греки глибоко обурені жорсткішими правилами проведення страйків, і як очікується, до понеділка ще більше профспілок по всій країні вийдуть протестувати проти законопроекту.