НАТО побудує у Польщі арсенал армії США



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Будівництво почнеться цього літа і триватиме близько двох років

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Альянс виділить 260 мільйонів доларів на будівництво арсеналу для американських військ у Польщі. У ґмінній управі Повідз (Великопольське воєводство) зберігатимуть броньовані машини, боєприпаси і зброю американської бригади. Про це повідомляє «Польське радіо».

За інформацією видання, очільник НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що штаб-квартира Альянсу підтримала видилення коштів на будівництво, через наявність великого аеропорту поблизу місця розташування майбутнього складу.

«Ця інвестиція в інфраструктуру в центральній Польщі є частиною зусиль, що зміцнюють військову мобільність. Завдяки попередньому розміщенню обладнання ми збільшимо готовність наших військ до бойових дій. Йдеться також про здатність швидко перевозити людей, а не лише важку техніку. Це значуща інвестиція, що показує, як НАТО співпрацює зі США.

Американські сили там дислокуються на основі двосторонньої угоди, але їх підтримують натівські інвестиції. Це добре для НАТО і для нас усіх», – зазначив Столтенберг.

Варто зазначити, що деякі експерти заявляють, що попереднє розміщення військової техніки - це практика, яку застосовували під час холодної війни. У разі конфлікту це дозволить Сполученим Штатам швидко підтримати союзні війська тисячами солдатів та технікою.

За попередніми підрахунками, будівництво почнеться цього літа і триватиме близько двох років.

Нагадаємо, що міністри закордонних справ НАТО під час зустрічі у Вашингтоні 3-4 квітня обговорюватимуть найважливіші проблеми сучасної безпеки, головною з яких є необхідність стримування агресивних дій Росії.

Також нагадаємо, що НАТО не буде коментувати вибори в Україні до другого туру.

Слід зазначити, що українські десантники отримали американські парашути.