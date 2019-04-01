У Ердогана хочуть оскаржити результати виборів мера Стамбула



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Стамбулі лідирує кандидат опозиційної Народно-республіканської партії Екрем Імамоглу

В цілому по Туреччині на місцевих виборах у неділю перемогла провладна AKP

Керівна Партія справедливості і розвитку Туреччини (AKP) готова довести серйозні порушення, які можуть змінити результат місцевих виборів у найбільшому місті країни Стамбулі.

Про це заявив голова місцевого відділення Партії справедливості і розвитку Байрам Шеноджак, повідомляє Європейська правда з посиланням на Daily Sabah.

«Деякі виборчі бюлетені з голосами за Біналі Йилдирима були невірно пораховані на користь кандидата СНР Імамоглу. Існують серйозні порушення, які можуть змінити результати виборів, і партія AKP готова довести їх усі», - повідомив він.

За словами Шеноджака, доведені факти порушень можуть істотно змінити результати виборів.

В цілому по Туреччині на місцевих виборах у неділю перемогла AKP, кандидати від якої отримали 44,32% голосів за підсумками обробки 99,81% бюлетенів.

У Стамбулі, за результатами підрахунку 99,75% бюлетенів, лідирує кандидат опозиційної Народно-республіканської партії Екрем Імамоглу, який випереджає свого суперника з керівної партії Біналі Йилдирима на понад 24 тисячі голосів.