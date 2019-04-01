  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Ердогана хочуть оскаржити результати виборів мера Стамбула

    • Розсилка
    У Стамбулі лідирує кандидат опозиційної Народно-республіканської партії Екрем Імамоглу - У Ердогана хочуть оскаржити результати виборів мера Стамбула
    У Стамбулі лідирує кандидат опозиційної Народно-республіканської партії Екрем Імамоглу

    В цілому по Туреччині на місцевих виборах у неділю перемогла провладна AKP

    Керівна Партія справедливості і розвитку Туреччини (AKP) готова довести серйозні порушення, які можуть змінити результат місцевих виборів у найбільшому місті країни Стамбулі.

    Про це заявив голова місцевого відділення Партії справедливості і розвитку Байрам Шеноджак, повідомляє Європейська правда з посиланням на Daily Sabah.

    Читайте також

    «Деякі виборчі бюлетені з голосами  за Біналі Йилдирима були невірно пораховані на користь кандидата СНР Імамоглу. Існують серйозні порушення, які можуть змінити результати виборів, і партія AKP готова довести їх усі», - повідомив він.

    За словами Шеноджака, доведені факти порушень можуть істотно змінити результати виборів.

    В цілому по Туреччині на місцевих виборах у неділю перемогла AKP, кандидати від якої отримали 44,32% голосів за підсумками обробки 99,81% бюлетенів.

    У Стамбулі, за результатами підрахунку 99,75% бюлетенів, лідирує кандидат опозиційної Народно-республіканської партії Екрем Імамоглу, який випереджає свого суперника з керівної партії Біналі Йилдирима на понад 24 тисячі голосів.

    Читайте також
    Туреччина Реджеп Таїп Ердоган вибори Стамбул мер опозиція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ