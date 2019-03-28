У Стрию «замінували» площу, де сьогодні виступатиме Порошенко



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Петро Порошенко 28 березня також відвідає міста Дрогобич та Львів

Сьогодні вранці до поліції надійшло анонімне повідомлення про те, що у райцентрі заміновано залізничний вокзал, міську раду та майдан Незалежності

У місті Стрий на Львівщині, на даний час проводиться комплекс оперативних та пошукових заходів з метою перевірки анонімного повідомлення про замінування Майдану Незалежності, залізничного вокзалу та міської ради. Як повідомили у відділі комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області, у Стрийський відділ поліції сьогодні, 28 березня, о 9.30 надійшло анонімне повідомлення про те, що у райцентрі заміновано залізничний вокзал, міську раду та Майдан незалежності.

За вказаними адресами працюють слідчо-оперативні групи, експерти-вибухотехніки, кінологи та працівники інших служб. З приміщень евакуйовано людей. Правоохоронці обстежують будівлі та прилеглі території. Поліцейські встановлюють особу аноніма, який надав повідомлення.

Як повідомили у Стрийській РДА, 28 березня у місті Стрий на Львівщині, біля пам’ятника «Будителям» відбудеться зустріч з Петром Порошенком.

«Запрошуємо на зустріч з президентом України Петром Порошенком, яка відбудеться 28 березня у місті Стрий на майдані Незалежності, біля пам’ятника Будителям. Початок о 15.00. У програмі зустрічі виступ рок-гурту Kozak system», – йдеться у повідомленні Стрийської РДА.

За інформацією прес-служби Львівської ОДА, Порошенко у місті Стрий у програмі робочої поїздки відвідає ТОВ «Діскавері» - завод з розробки, буріння і обслуговування нафтогазових свердловин. За повідомленням місцевих ЗМІ, Порошенко 28 березня також відвідає міста Дрогобич і Львів, де планує виступити на віче.

