Аноніми «замінували» заклади у чотирьох районах Києва



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На виклик виїхали спеціалісти вибухотехнічної служби, слідчо-оперативні групи територіальних управлінь поліції, кінологи Фото: Відділ комунікації поліції Києва

Станом на 18 годину правоохоронці проводять перевірку будівель та прилеглої до них території

У чотирьох районах Києва поліцейські перевіряють повідомлення про замінування розважальних закладів.

Про це 27 березня повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

Зазначається, що протягом години по спецлінії 102 надійшло чотири повідомлення щодо замінування торгівельно-розважальних центрів та розважального клубу у Дніпровському, Печерському, Шевченківському та Голосіївському районах столиці.

На виклик виїхали спеціалісти вибухотехнічної служби, слідчо-оперативні групи територіальних управлінь поліції, кінологи зі службовими собаками, екіпажі патрульних та медики.

Повідомляється, що станом на 18 годину правоохоронці проводять перевірку будівель та прилеглої до них території.

«Вся інформація належним чином зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень територіальних управлінь поліції. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження», - додали в поліції.

Нагадаємо, 26 березня до столичної поліції надійшло анонімне повідомлення про замінування офісу кандидата в президенти Анатолія Гриценка.