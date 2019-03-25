У Львові рецидивіст під час грабування квартири встиг прийняти душ



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Фото: Патрульна поліція Львівської області

Як зазначили поліцейські, чоловік витягнув усі речі з шафи у той момент, коли власники квартири спали

Чоловік, який грабував квартиру по вулиці Шевченка у Львові встиг ще прийняти душ. Як виявилось грабіжник вже був раніше судимий за крадіжки та шахрайство. Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Львівської області у Facebook.

«О 6 ранку патрульні почули повідомлення через рацію про проникнення в квартиру на вулиці Шевченка. Заявниця просила прибути якомога швидше, адже вона з дітьми перебуває в іншій кімнаті. Усі вільні екіпажі району приїхали на місце. Жінка відчинила вікно і троє патрульних залізли через нього в квартиру. На кухні виявили 35-річного чоловіка, яка поскладала на столі продукти, а також встигла прийняти душ», - йдеться у повідомленні.

Як зазначили поліцейські, чоловік витягнув усі речі з шафи у той момент, коли власники квартири спали.

Як встановили правоохоронці, чоловік вже раніше був судимий за крадіжку та шахрайство.

Нагадаємо, у Дніпрі затримали хулігана, якого шукав мер міста. Хлопець наносив на стіни будинків надписи із адресою сайту розповсюдження наркотиків.

Про це 25 березня повідомили у Патрульній поліції Дніпропетровської області.

Раніше повідомлялося, що в Дніпрі в ніч на 6 березня хулігани обмалювали своєю «рекламою» центральну частину міста, а також пам'ятник Олександру Полю - першому почесному громадянину Катеринослава.