У Києві через «замінування» евакуювали п’ять тисяч людей



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Поліцейські встановлюють осіб, причетних до скоєння цього кримінального правопорушення

Жодних вибухонебезпечних або підозрілих предметів поліцейські не виявили

Правоохоронці закінчили перевірку «замінованих» об’єктів у чотирьох районах Києва. Жодних вибухонебезпечних або підозрілих предметів не виявлено.

Про це 27 березня повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

Зазначається, що на час перевірки було евакуйовано майже 5 тисяч осіб.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) Кримінального кодексу України.

Поліцейські встановлюють осіб, причетних до скоєння цього кримінального правопорушення.

Як відомо, 27 березня протягом години по спецлінії 102 надійшло чотири повідомлення щодо замінування торгівельно-розважальних центрів та розважального клубу у Дніпровському, Печерському, Шевченківському та Голосіївському районах столиці.

Також 26 березня до столичної поліції надійшло анонімне повідомлення про замінування офісу кандидата в президенти Анатолія Гриценка.