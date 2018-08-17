У суботу на заході України обіцяють грози і шквали, на сході - сухо



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Сьогодні зранку температура води становила в Чорному та Азовському морях +23...+26 градусів, у Дніпрі біля Києва +25 градусів

18 серпня в Києві мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +17...+19 градусів, вдень +26...+28 градусів.

Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, вдень град, вітер північно-східний, 3-8 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +12...+18 градусів, вдень +22...+29 градусів, у Закарпатті +26...+31 градус.

У Карпатах вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень короткочасний дощ, температура вночі +9...+14 градусів, вдень +14...+19 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, вдень град, вітер північно-східний, 3-8 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +13...+19 градусів, вдень +23...+29 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, вдень подекуди град, у Дніпропетровській області без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +14...+21 градус, вдень +25...+34 градуси.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +16...+23 градуси, вдень +27...+33 градуси.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +17...+23 градуси, вдень +30...+36 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +18...+23 градуси, вдень +30...+35 градусів.

17 серпня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +23...+26 градусів, у Дніпрі біля Києва +25 градусів.