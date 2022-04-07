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    Стефанчук запросив представників ЄС у Бучу та Ірпінь, де знайшли сотні закатованих українців

    Спікер українського парламенту запросив своїх європейських колег подивитися на закатовані рашистами Бучу та Ірпінь&nbsp; - Стефанчук запросив представників ЄС у Бучу та Ірпінь, де знайшли сотні закатованих українців
    Спікер українського парламенту запросив своїх європейських колег подивитися на закатовані рашистами Бучу та Ірпінь 
    фото: ВРУ/ Telegram

    Очільник українського парламенту хоче, щоб його колеги побачили на власні очі, чому Україна вимагає у Європи допомоги в боротьбі з рашистами

    Голова ВРУ Руслан Стефанчук запросив спікерів парламентів ЄС та країн «Великої двадцятки» відвідати передмістя Києва особисто та подивитися на звірства російських окупантів. Інформація про це зявилася у офіційному Telegram-каналі парламенту.

    Зокрема, Стефанчук надіслав офіційні звернення до європейських колег з пропозицією відвідати визволені території.

    «Повірте, цей візит не залишить вас байдужими. Адже лише побачивши все це на власні очі, ви зрозумієте, чому нам так болить і навіщо ми так голосно стукаємо у двері ваших парламентів. І ми віримо, що відчиняють тому, хто стукає»,– написав очільник українського парламенту.

    Стефанчук додав, що Буча, Ірпінь та Гостомель за останні дні перестали бути просто географічними точками на карті. Вони стали для мільйонів гарячими точками в серці.

    Нагадаємо, раніше в Бучі виявили три місця масових поховань закатованих.

    Одне із них – територія підприємства «Украгропостач», де російські окупанти скидали тіла людей із зав'язаними руками.

    Теги: війна Ірпінь Україна Руслан Стефанчук окупація #stoprussia
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    Стефанчук запросив представників ЄС у Бучу та Ірпінь, де знайшли сотні закатованих українців