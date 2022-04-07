До генпрокуратури Німеччини подано заяву щодо воєнних злочинів РФ в Україні

У заяві про злочин є прізвища 33 громадян Росії, у тому числі й Путіна

Колишні міністри внутрішніх справ та юстиції Німеччини Ґергарт Баум і Сабіне Лойтгойзер-Шнарренберґер подали до генерального прокурора країни заяву про ймовірні воєнні злочини Росії у війні проти України. Про це пише Deutsche Welle.

Як зазначили політики на пресконфренції в Берліні 7 квітня, йдеться про позов щодо конкретних людей, яким вони закидають воєнні злочини. У заяві про злочин обсягом 40 сторінок та 100 сторінок додатків перелічено 33 російських громадян, включно з президентом РФ Володимиром Путіним, прем'єр-міністром Михайлом Мішустіним, заступником голови Ради безпеки Дмитром Медведєвим та іншими його членами. Крім того, йдеться про низку командирів російських військ та самі армійські підрозділи повітряно-десантних, сухопутних, повітряних і військово-морських сил Росії.

«Йдеться про те, аби звернути увагу не лише на тих, хто нагорі - Путіна, Лаврова та інших членів Радбезу Росії - але й тих, хто так само вчиняв злочини. А це командири на місцях в Україні і, зрештою, кожен солдат», – наголосив адвокат Ніколаос Ґацеас, який консультував німецьких політиків щодо заяви.

Серед імовірних воєнних злочинів перелічена низка інцидентів від початку повномасштабної війни Росії проти України. Зокрема, йдеться про цілеспрямовані атаки проти цивільного населення, включно з відомими на весь світ випадками бомбардування пологового будинку та театру в Маріуполі, розстрілами цивільних у Бучі, обстрілами житлових кварталів у низці українських міст, використанням заборонених касетних боєприпасів, а також нападом на Запорізьку атомну електростанцію та телевізійну вежу в Києві.

«Міжнародне кримінальне право для того й було створено, аби діяти уже під час бойових дій, не чекати, поки воєнні дії завершаться, а розслідувати воєнні злочини і злочини проти людяності, поки їх скоюють. І це обов'язок Німеччини, який вона має за німецьким кодексом міжнародного права», – пояснила Лойтгойзер-Шнарренберґер.

Німецькі політики заявили, що їхня мета – подати сигнал міжнародній спільноті та ймовірним воєнним злочинцям у Росії.

«Ми хочемо таким чином досягнути, аби всім було зрозуміло: жоден воєнний злочинець, жоден із тих, хто причетний до цих жахливих дій, перебуває в безпеці. Ніде в світі, крім країни, де він зараз є», – зауважила Лойтгойзер-Шнарренберґер.