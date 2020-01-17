У Сумах СБУ припинила механізм незаконної легалізації вихідців із Близького Сходу



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Фото: пресцентр СБУ

Іноземний ділок виготовляв клієнтам фіктивні посвідки на тимчасове проживання, а також підробляв відмітки Державної міграційної служби

У Сумах співробітники Служби безпеки України затримали іноземного громадянина, який налагодив механізм незаконної легалізації в нашій країні вихідців із Близького Сходу. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що після завершення навчання в одному із місцевих вишів іноземець нелегально залишився в Україні. Своїм співвітчизникам, які також не бажали повертатися на батьківщину, він пропонував послуги із незаконної легалізації. Зокрема, ділок виготовляв клієнтам фіктивні посвідки на тимчасове проживання, а також підробляв відмітки Державної міграційної служби.

Правоохоронці затримали іноземця під час виконання чергового замовлення, за яке він отримав $4 тисячі. Наразі зловмиснику оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ст. 189 (вимагання), 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) та 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Він перебуває під вартою.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи.

Заходи із викриття проводилась спільно з Нацполіцією під процесуальним керівництвом прокуратури.