СБУ викрила на хабарі посадовця управління держслужби з надзвичайних ситуацій



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: пресцентр СБУ

За даними спецслужби, посадовець вимагав 66 тис. гривень за погодження дозвільної документації на об'єктах підвищеної небезпеки

Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю СБУ задокументували факт отримання хабара одним із заступників начальника управління Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям держслужби з надзвичайних ситуацій. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що посадовець вимагав 66 тисяч гривень за погодження дозвільної документації на об'єктах підвищеної небезпеки.

Чиновник з порушенням порядку прийняття в експлуатацію систем раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення наказав підлеглому підписати Акти введення в експлуатацію цих систем. Вони змонтовані на об’єктах критичної інфраструктури паливно-енергетичного комплексу в одній з областей України, їх «легалізація» відбулась без фактичного виїзду та перевірки їх працездатності.

Фото: пресцентр СБУ

Протиправні дії службовців ДСНС створили передумови для відсутності контролю та вчасного реагування на можливе виникнення надзвичайних ситуацій на вказаних об’єктах. Це могло призвести до катастрофічних наслідків, які несуть пряму загрозу життю і здоров’ю людей. Двом службовим особам ДСНС України, у тому числі заступнику начальника управління, повідомлено про підозри у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.

Також планується оголошення підозри керівнику суб’єкту господарювання за ч. 3 ст. 369 ККУ.

Наразі у межах кримінального провадження проводиться перевірка інформації щодо 68-ми аналогічних епізодів дій чиновників.

Операція з викриття зловмисників проводилась спільно зі слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області під процесуальним керівництвом прокуратури Київської області.