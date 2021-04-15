SkyUp закрив продаж квитків на 15 маршрутів в Європу

При скасування рейсів SkyUp зараховує гроші на баланс в особистому кабінеті пасажира на своєму сайті

Польоти у європейські міста компанія планувала запустити в літньому розкладі

Авіакомпанія SkyUp Airlines видалила з системи бронювання одразу 15 маршрутів з Києва та Львова в Європу. Всі ці напрямки компанія планувала запустити в літньому розкладі. Про це повідомляє Аvianews.

Купівля квитків недоступна на рейси з міжнародного аеропорту «Бориспіль» в німецький Берлін, Ганновер, Нюрнберг, Гамбург, Дюссельдорф, Мюнхен і Штутгарт, а також на рейси в Копенгаген, Стокгольм і Остраву.

Зі Львова немає рейсів в Аліканте, Лодзь, Бергамо, Париж і Прагу.

SkyUp не пояснили причину рішення. Аvianews зазначає, що закриття продажів квитків зазвичай відбувається, коли авіаперевізник відмовляється від польотів і скасовує рейси. В даному випадку це може бути повʼязано із низьким попитом на маршрути в Європу через те, що країни ЄС досі не назвали дату відкриття своїх кордонів для туристів з України.

При скасування рейсів SkyUp зараховує гроші на баланс в особистому кабінеті пасажира на своєму сайті. Їх можна використовувати на покупку квитків на інші маршрути авіакомпанії. Якщо пасажир хоче повернути гроші, то йому доведеться пройти тривалу процедуру.

Водночас SkyUp запускає рейси з Києва в курортний Ізмір. Із 27 травня рейси виконуватимуться тричі на тиждень: щовівторка, щочетверга і щонеділі.

Державна авіаційна служба України від 22 березня дозволила новому українському лоукостеру Bees Airline почати польоти за 16 чартерними і 13 регулярними маршрутами. Регулярна мережа з Києва включатиме польоти до Бургасу, Іракліону, Родосу, Батумі, Араксосу, Аліканте, Барселони, Тирани, Варни й Ларнаки. Також авіакомпанії дозволили запустити регулярні рейси з Одеси до Тбілісі і Єревану, та зі Львова до Єревану. Чартерна мережа включає маршрути з Києва в Марса-Алам, Момбас, Хургаду, Шарм-ель-Шейх, Анталію, Бодрум, Тіват.