Японські науковці встановили зв'язок між сміхом у здоров’ям у літньому віці



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Нездатність рухатися і самостійно обслуговувати себе в старості зростає в 1,4 рази у тих, хто мало сміється, - дослідження

Вчені вважають, що сміх підвищує імунітет

У японському університеті Нагоя вчені змогли довести зв'язок між сміхом і здоров'ям у літньому віці. Про це повідомляє керівник групи дослідників Кендзі Такеуті.

Зазначається, що протягом трьох років фахівці спостерігали за 14 233 людьми у віці старше 65 років.

«Людей розділили на чотири групи в залежності від частоти сміху в повний голос. Виявилося, що нездатність рухатися і самостійно обслуговувати себе в старості зростає в 1,4 рази у тих, хто мало сміється, в порівнянні з тими, хто сміється майже кожен день у повний голос», - йдеться у дослідженні.

Фахівці зазначають, що подібний зв'язок вчені виявили вперше.

Кендзі Такеуті передбачає, що це пов'язано з підвищенням імунітету. Вчені наголосили, що є дані, що підтверджують позитивний вплив сміху на імунні функції і стимулювання кровообігу.

Вчені також поінформували, що зв'язок між частотою сміху і віком смерті встановити не вдалося.