  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Здоров'я

    Японські науковці встановили зв'язок між сміхом у здоров’ям у літньому віці

    • Розсилка
    Нездатність рухатися і самостійно обслуговувати себе в старості зростає в 1,4 рази у тих, хто мало сміється, - дослідження - Японські науковці встановили зв'язок між сміхом у здоров’ям у літньому віці
    Нездатність рухатися і самостійно обслуговувати себе в старості зростає в 1,4 рази у тих, хто мало сміється, - дослідження

    Вчені вважають, що сміх підвищує імунітет

    У японському університеті Нагоя вчені змогли довести зв'язок між сміхом і здоров'ям у літньому віці. Про це повідомляє керівник групи дослідників Кендзі Такеуті.

    Зазначається, що протягом трьох років фахівці спостерігали за 14 233 людьми у віці старше 65 років.

    «Людей розділили на чотири групи в залежності від частоти сміху в повний голос. Виявилося, що нездатність рухатися і самостійно обслуговувати себе в старості зростає в 1,4 рази у тих, хто мало сміється, в порівнянні з тими, хто сміється майже кожен день у повний голос», - йдеться у дослідженні.

    Фахівці зазначають, що подібний зв'язок вчені виявили вперше.

    Кендзі Такеуті передбачає, що це пов'язано з підвищенням імунітету. Вчені наголосили, що є дані, що підтверджують позитивний вплив сміху на імунні функції і стимулювання кровообігу.

    Вчені також поінформували, що зв'язок між частотою сміху і віком смерті встановити не вдалося.

    здоров'я Японія імунітет
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ