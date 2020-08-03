У німецьких клініках помер кожен п'ятий пацієнт з Covid-19



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У німецьких клініках помер кожен п'ятий пацієнт з Covid-19

Дослідники виявили, що незалежно від статі і віку найвища смертність була зафіксована серед пацієнтів, підключених до апаратів штучної вентиляції легенів

22 % пацієнтів з діагнозом Covid-19, поміщених в німецькі клініки з кінця лютого до середини квітня 2020 року, не змогли впоратися з наслідками захворювання.

Такі результати першого аналізу лікування хворих з коронавірусною інфекцією, проведеного на основі клінічних випадків, які сталися.

Спеціалісти Науково-дослідного інституту Федерального об'єднання кас лікарняного страхування АОК (Wido), Німецької міждисциплінарної асоціації інтенсивної та невідкладної медицини (Divi) і берлінського Технічного університету проаналізували дані близько 10 тисяч пацієнтів, які проходили лікування в 920 клініках Німеччини.

Дослідники виявили, що найвища смертність була зафіксована серед пацієнтів, підключених до апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ). В цілому, до ШВЛ були підключені 17 % пацієнтів, з яких помер фактично кожен другий (53 відсотки). Навпаки, серед хворих, що обійшлися без штучного дихання, смертність склала всього 16%.

В цілому, смертність чоловіків (25 %) була на 6 процентних пунктів вище смертності жінок (19%). Підтвердилися і висновки про те, що хвороба особливо небезпечна для людей старше 70 років. Незалежно від статі, смертність серед літніх пацієнтів була дуже високою: у віковій групі від 70 до 79 років померло 27 % пацієнтів, в групі від 80 і старше - 38 %. Використання апаратів ШВЛ для вікових пацієнтів посилювало ситуацію. 72% пацієнтів старше 80 років, і 63% пацієнтів в групі від 70 до 79 років, підключені до ШВЛ, поповнили список жертв Covid-19.

«Високі показники смертності означають, що в клініках лікувалося відносно багато пацієнтів з дуже важким перебігом захворювання. Воно спостерігається переважно у літніх пацієнтів і людей з уже підірваним здоров'ям, але також зустрічаються у молодих пацієнтів. Незважаючи на те, що число нових випадків інфікування сьогодні в Німеччині досить низьке, слід як і раніше вживати всіх необхідних заходів обережності, щоб максимально знизити ризик зараження населення», - стверджує виконавчий директор Wido Юрген Клаубера (Jürgen Klauber).

До слова, у Європі спостерігається зростання захворюваності на коронавірус серед молоді.

Нагадаємо, міжнародна група вчених відкрила новий токсин, що блокує важливі для життєдіяльності бактерій туберкульозу амінокислоти. Без них ці шкідливі мікроорганізми не можуть вижити.

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