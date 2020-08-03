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    У світі

    Прем’єр-міністр Косова повідомив, що захворів на Covid-19

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    Авдулла Хоті заявив, що протягом двох тижнів працюватиме з дому - Прем’єр-міністр Косова повідомив, що захворів на Covid-19
    Авдулла Хоті заявив, що протягом двох тижнів працюватиме з дому

    Протягом останніх чотирьох днів захворюваність на Covid-19 у Косово зросла

    Прем’єр-міністр Косова Авдулла Хоті повідомив 2 серпня про позитивний результат тесту на коронавірусну хворобу Covid-19.

    Про це передає місцева служба Радіо Свобода.

    Хоті зазначив, що в нього є легкий кашель, проте інших поширених симптомів хвороби немає.

    «Від сьогодні я перебуватиму в ізоляції протягом двох тижнів. Я виконуватиму свою роботу з дому», – повідомив голова уряду Косова у Фейсбуці.

    Окрім Хоті, на коронавірусну хворобу зі світових політиків перехворіли зокрема прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон, президент Бразилії Жаїр Болсонару, принц Монако Альберт ІІ.

    Протягом останніх чотирьох днів захворюваність на Covid-19 у Косово зросла. В країні виявили 953 нових хворих і 53 смерті.

    Кількість зареєстрованих випадків захворювання на коронавірусну хворобу в світі сягає близько 18 мільйонів, з них близько 700 тисяч людей померли.

    Косово президент хвороби коронавірус
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