Прем’єр-міністр Косова повідомив, що захворів на Covid-19



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Авдулла Хоті заявив, що протягом двох тижнів працюватиме з дому

Протягом останніх чотирьох днів захворюваність на Covid-19 у Косово зросла

Прем’єр-міністр Косова Авдулла Хоті повідомив 2 серпня про позитивний результат тесту на коронавірусну хворобу Covid-19.

Про це передає місцева служба Радіо Свобода.

Хоті зазначив, що в нього є легкий кашель, проте інших поширених симптомів хвороби немає.

«Від сьогодні я перебуватиму в ізоляції протягом двох тижнів. Я виконуватиму свою роботу з дому», – повідомив голова уряду Косова у Фейсбуці.

Окрім Хоті, на коронавірусну хворобу зі світових політиків перехворіли зокрема прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон, президент Бразилії Жаїр Болсонару, принц Монако Альберт ІІ.

Протягом останніх чотирьох днів захворюваність на Covid-19 у Косово зросла. В країні виявили 953 нових хворих і 53 смерті.

Кількість зареєстрованих випадків захворювання на коронавірусну хворобу в світі сягає близько 18 мільйонів, з них близько 700 тисяч людей померли.