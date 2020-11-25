Пандемія депресії. Covid-19 спричинив спалах психічних розладів у світі – The Washington Post

Люди у всьому світі страждають через тривалу пандемію

Депресія збільшує ймовірність розвитку у людини інших проблем зі здоров’ям, таких як хвороби серця

На фоні погіршення ситуації з пандемією коронавірусу виникла ще одна підступна і менш помітна пандемія: тривога і депресія. Кризова ситуація в світі спровокувала зростання депресії та психічних розладів серед більшої кількості людей, пише The Washington Post.

Дані національних опитувань виявили значне збільшення депресії та тривоги під час пандемії. Одне з таких опитувань, проведене в США свідчить про те, що останнім часом багато дорослих американців отримали більшу схильність до депресії та психічних розладів, ніж раніше. Інше опитування виявило збільшення вживання алкоголю серед населення.

Кожна людина, яка помирає від Covid-19, залишає багатьох близьких членів сім'ї - онука, сина, дочку, брата, сестру, дружину, матір чи батька. Горе, яке переживають члени сім'ї та друзі є нормальною реакцією на втрату. Але деякі психологи побоюються, що подальша тривалість пандемії буде збільшувати схильність населення до психічних розладів, депресивного стану та навіть підвищить ризик самогубств або зловживання алкоголем та наркотиками.

Страждають і працівники сфери охорони здоров'я, адже багато з них стали свідками подій, які роблять їх схильними до посттравматичного стресового розладу та інших психологічних наслідків.

Багато людей втратили роботу внаслідок «коронавірусної кризи», і це теж ризикує спричинити депресію.

Депресія збільшує ймовірність розвитку у людини інших проблем зі здоров’ям, таких як хвороби серця. Психічні розлади суттєво впливають на продуктивність праці, що коштує роботодавцям мільярди щороку.

Для того, щоб психічне здоров’я людей страждало менше, уряди країн повинні вирішити питання психологічного відновлення свого населення. Для прикладу, навіть у США ще до пандемії спостерігався дефіцит фахівців у галузі психічного здоров'я, а це позбавляло багатьох людей можливості отримувати своєчасну та відповідну допомогу.

До слова, глава українського уряду Денис Шмигаль допустив повний локдаун на новорічні свята.

Також зазначимо, що МОЗ вводить новий спосіб виклику «швидкої» для хворих на Covid-19.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу 24 листопада виявили 13 882 нових хворих на коронавірус. За весь час пандемії в Україні захворіло – 661 858 осіб, одужало – 307 778 осіб, летальних випадків – 11 492, проведено ПЛР-тестувань – 4 324 463.

Читайте також: